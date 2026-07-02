Seda Sayan İsyan Etti! "Hesabını Vereceksiniz"

Seda Sayan bu kez ne yeni şarkısıyla ne de yaptığı açıklamalarla gündemde. Ünlü sanatçı adının izinsiz şekilde kullanıldığını görünce adeta çileden çıktı. Sosyal medyada karşısına çıkan bir etkinlik afişi sonrası sert bir açıklama yapan Sayan organizasyonla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi ve hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Adını Kullanıp Organizasyon Düzenlediler

İddiaya göre Seda Sayan'ın katılacağı belirtilerek bir organizasyon duyurusu yapıldı. Ancak bu afişi gören Sayan büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü söz konusu etkinlikten haberi bile yoktu. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim organizasyonu düzenleyenlere sert sözlerle yüklendi.

Sayan insanların kendi adı üzerinden kandırılmaya çalışıldığını belirterek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Paylaşımında açık açık "Böyle bir organizasyondan haberim bile yok. İnsanları dolandırıyorsunuz. Dolandırıcısınız. Hakkınızda işlem başlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Sert Tepkisi Gündem Oldu

Seda Sayan'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı. Takipçileri de ünlü sanatçıya destek veren yorumlar yaptı. Pek çok kullanıcı ünlü isimlerin adının izinsiz kullanılmasının son dönemde sık yaşandığını söylerken hukuki sürecin takip edilmesi gerektiğini savundu.

Özellikle konser ve organizasyon adı altında yapılan sahte duyuruların insanları mağdur edebileceğini belirten kullanıcılar vatandaşların bu tür ilanlara karşı dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamalarıyla Yine Konuşulmuştu

Aslında Seda Sayan son günlerde yaptığı açıklamalarla da çok konuşuluyordu. Katıldığı bir programda evlilikle ilgili düşüncelerini paylaşan ünlü sanatçı çalışmayan erkeklerden hoşlanmadığını söylemişti.

"Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar işine gider." sözleri sosyal medyada günlerce konuşuldu. Bununla da yetinmeyen Sayan eşinin tek başına tatile gitmesine sıcak bakmadığını belirterek "Kocam bensiz neden tatile gitsin ki? Ne oluyorsa o tatillerde oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar da sosyal medyada iki farklı görüşün ortaya çıkmasına neden olmuştu. Kimi Seda Sayan'ın düşüncelerini desteklerken kimi ise bu sözleri fazla katı bulmuştu.

Hukuki Süreç Başlıyor

Şimdi ise gündemin merkezinde sahte organizasyon iddiası var. Adının izinsiz kullanılmasına sessiz kalmayan Seda Sayan hukuki yollara başvuracağını net bir şekilde açıkladı. Ünlü sanatçının paylaşımı kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri olurken olayın nasıl sonuçlanacağı da merakla beklenmeye başladı.