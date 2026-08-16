Rafet El Roman’dan Eski Eşiyle İlgili Çarpıcı Sözler

Rafet El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop’la yıllar önce yaşadığı zorlu boşanma ve velayet sürecini bu kez daha samimi bir şekilde anlattı. İkilinin bir dönem oldukça sert geçen ilişkisi özellikle çocuklarının velayeti konusunda uzun süre gündemden düşmemişti.

1996 yılında evlenen çiftin Su ve Şevval adında iki kızı oldu. Ancak evlilikleri uzun sürmedi. 2002’de yollarını ayıran ikili, 2003’te resmen boşandı. Sonrasında ise çocukların velayeti nedeniyle oldukça sancılı bir dönem başladı.

“Hepimiz Yıprandık”

Rafet El Roman hayatındaki en zor yılların velayet davalarının yaşandığı dönem olduğunu söyledi. Çocukların Almanya’da babalarıyla kalmasının Tuğba Altıntop için de çok zor olduğunu anlatan sanatçı, o günlerde herkesin fazlasıyla yıprandığını dile getirdi.

El Roman, yaşananların kolay atlatılmadığını söylerken, bugün geçmişe dönüp baktıklarında bazı şeyleri gülerek hatırlayabildiklerini de belirtti.

“Şu Anda İyi Arkadaşız”

Ünlü şarkıcıya eski eşiyle aralarındaki buzların nasıl eridiği de soruldu. El Roman, bu sürecin bir anda olmadığını ve zaman içinde yeniden iletişim kurduklarını anlattı.

Bir dönem birbirlerine karşı sert tavırlar sergilediklerini söyleyen sanatçı, bugün ise Tuğba Altıntop’la iyi arkadaş olduklarını ifade etti. Çocukları sayesinde yeniden yakınlaşan ikilinin artık daha sakin bir ilişkisi olduğu görülüyor.

Geçmişten Pişman Değil

Rafet El Roman “Keşke bunlar yaşanmasaydı” diye düşünüp düşünmediği sorusuna ise oldukça net cevap verdi. Yaşadığı hiçbir şeyden pişman olmadığını söyleyen sanatçı, zor dönemlerin insanı şekillendirdiğine inanıyor.

El Roman’a göre geçmişte yaşanan her sıkıntı bugün olduğu kişiye dönüşmesinde önemli bir rol oynadı. Yıllar önce büyük tartışmalarla gündeme gelen eski eşler bugün yaşadıkları tüm zorluklara rağmen çocukları için bir araya gelebilen iki insan olarak yollarına devam ediyor.