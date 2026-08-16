Hande Erçel’den Cesur Hamle! “Suç Ortaklarım” Notu Olay Oldu

Hande Erçel yakın arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli anları sosyal medyada paylaştı. “Suç ortaklarım” notu ve neşeli pozları dikkat çekti.

Hande Erçel’den Cesur Hamle! “Suç Ortaklarım” Notu Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 20:12

Hande Erçel, bu kez oyunculuğuyla değil, yakın arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli anlarla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından arkadaş grubuyla çekildiği fotoğrafları paylaşan ünlü oyuncu, neşeli halleriyle takipçilerinin yüzünü güldürdü.

Erçel’in paylaşımına yazdığı “Ben ve en sevdiğim suç ortaklarım” notu ise karelerin önüne geçti. Samimi paylaşım kısa sürede ilgi görürken, takipçileri de ünlü oyuncunun bu neşeli anlarına kayıtsız kalmadı.

Arkadaşlarıyla Keyifli Anlar

Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı ve Bambaşka Biri gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel, sosyal medyada da oldukça aktif.

Oyuncu, zaman zaman günlük hayatından kareleri takipçileriyle paylaşmayı seviyor. Bu kez de yakın dostlarıyla bir araya geldiği anları tek bir gönderide topladı.

Fotoğraflarda oldukça neşeli görünen Erçel, arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli zamanı takipçilerine de gösterdi. Özellikle “suç ortaklarım” ifadesi, paylaşımın en dikkat çeken detayı oldu.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Erçel’in samimi pozları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Takipçileri, oyuncunun arkadaşlarıyla verdiği doğal ve eğlenceli kareleri beğeni yağmuruna tuttu.

Magazin dünyasında sık sık özel hayatı, tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Erçel, bu kez oldukça sakin ve keyifli bir paylaşımla gündeme gelmiş oldu.

Tarzıyla da Dikkat Çekiyor

Hande Erçel yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla değil, kıyafet seçimleriyle de sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde lila tonlarındaki elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncu, zarif ve masalsı tarzıyla takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

Bu kez ise gösterişli bir görünüm yerine arkadaşlarıyla geçirdiği samimi anları paylaşan Erçel, sosyal medyada yine konuşulmayı başardı.

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