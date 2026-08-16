Deniz Baysal Sessizliğini Korudu! Soluğu Bakın Nerede Aldı

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu’nun evliliği hakkındaki ayrılık iddiaları sürerken ünlü oyuncu sessizliğini korudu. Baysal arkadaşlarıyla doğada kamp yaptı.

Deniz Baysal Sessizliğini Korudu! Soluğu Bakın Nerede Aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 20:05

Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu’nun evliliğiyle ilgili ayrılık iddiaları bir süredir magazin gündeminden düşmüyor. İkilinin boşanma aşamasında olduğu öne sürülürken taraflardan konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.

Deniz Baysal ise bu süreçte sessiz kalmayı tercih ediyor. Ünlü oyuncu hakkında konuşulanlara cevap vermek yerine soluğu doğada aldı.

Arkadaşlarıyla Kamp Yaptı

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde biraz kafa dağıtmak isteyen Baysal arkadaşlarıyla birlikte kamp yaptı. Oyuncuya rol arkadaşları Naz Çağla Irmak, Burcu Cavrar ve Batuhan Bayar da eşlik etti.

Şehirden ve yoğun tempodan uzaklaşan ekip doğayla iç içe birkaç gün geçirdi. Çadırda kalan Baysal göl kenarında dinlenerek keyifli anlar yaşadı.

Oyuncunun bu sırada köpeğiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşması da dikkat çekti. Böylece Baysal özel hayatıyla ilgili iddialar sürerken takipçilerine daha çok doğayla iç içe olduğu anları göstermeyi tercih etti.

Boşanma İddiaları Gündemde

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu’nun yaklaşık yedi yıllık evliliğinin sona ereceği yönündeki iddialar temmuz ayının başında gündeme gelmişti. İddiaya göre Baysal boşanma davası açmış ve anlaşmalı şekilde ayrılmak istemişti.

Ancak Yurtçu’nun boşanmak istememesi nedeniyle sürecin çekişmeli davaya dönüştüğü öne sürülmüştü. Baysal’ın ayrıca dava kapsamında gizlilik kararı aldırdığı da belirtilmişti.

Sosyal Medya Detayı Dikkat Çekti

Çift hakkında fikir ayrılıkları ve ilgisizlik gibi çeşitli iddialar ortaya atılsa da Deniz Baysal ve Barış Yurtçu cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan ikilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeye devam etmesi de gözlerden kaçmadı. Birlikte çekilmiş eski fotoğraflarının profillerinde hâlâ bulunması ayrılık iddialarına rağmen çiftin sosyal medyada bazı izleri silmediğini gösteriyor.

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