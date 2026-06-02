Seda Sayan İlişkilerde Kırmızı Çizgisini Açıkladı

Türk televizyon ve magazin dünyasının şüphesiz en dobra ağzına geleni esirgemeyen en açık sözlü isimlerinin başında gelen Seda Sayan dijital dünyada ortalığı kasıp kavuran programında kadın-erkek ilişkilerine dair yine resmen ezber bozan ve acayip konuşulacak açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Her yaptığı çıkışla her kurduğu cümleyle sosyal medyanın gündemini tek başına belirleyen ünlü şarkıcı bu kez kadınların partnerlerinde en çok sinir olduğu tahammül edemediği konulara parmak basarak kendi kırmızı çizgilerini dosta düşmana açıkça ilan etti. Dijital yayıncılığın gözde platformlarından biri olan Kafa TV'de yayınlanan o meşhur Seda Sayan ile Bacıların Bacısı programıyla yine gündem yaratmaya devam eden Kadırgalı hafta içi her gün televizyon stüdyolarında sürdürdüğü o samimi içten sohbet tarzını YouTube dünyasına da aynen taşımış desek yeridir. Son bölümün merkezine de ilişkileri ve evlilik dinamiklerini alan usta sanatçı kadın-erkek ilişkileri hakkında konuşurken dobra açıklamalarına fena halde bir yenisini daha ekledi.

"Nefret Ederim: Adam Dediğin Sabah Kalkar Gider"

UYUYAN ADAMDAN NEFRET EDİYORUM ! #SedaSayan : Uyuyan adamdan nefret ediyorum.



Adam dediğin sabah kalkar gider.



Emekli de olsa gidecek, ben onu uğurlayacağım, çıkacak evden ve gelecek.



Köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak." (Kafa TV)(@kafa_tv) pic.twitter.com/vZXM6qm0Re — gazetepaparazzi (@gazetepaparazzi) June 2, 2026

İlişkilerde erkeğin her zaman üretken çalışkan ve dinamik olması gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizen ünlü şarkıcı ev hayatında tembellik yapan miskin miskin oturan partner profiline resmen ateş püskürdü haliyle. Sayan son olarak hayatta hiç tahammül edemediği görür görmez arkasına bakmadan kaçtığı erkek tiplemesinden bahsetti uzun uzun. Erkeklerin ev ekonomisine katkı sağlaması, sorumluluk alması ve gününü evde yayılıp miskinlik yaparak geçirmemesi gerektiğini her fırsatta bağıra bağıra dile getiren ünlü isim ekran başındakileri sallayan şu sert ve net ifadeleri kullandı: "Öyle evde pineyleyip uyuyan adamdan nefret ediyorum valla. Adam dediğin sabah erkenden kalkar işine gücüne gider kardeşim. Köşe yastığı gibi oturduğu yerde öyle kaykılıp uyumayacak canımı sıkmayacak."



Seda Sayan'ın Sözleri Sosyal Medyada Tartışma Başlattı

Seda Sayan'ın erkeklerin iş hayatında aktif olması ve evde boş boş vakit öldürmemesi gerektiğine dair yaptığı bu ok gibi keskin çıkış kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan üzerine binlerce tweet atılan içerik oldu bile. Özellikle kadın kullanıcıların çok büyük bir kısmı Sayan'ın o cuk oturan "köşe yastığı" benzetmesine sonuna kadar destek vererek "Seda Abla yine her zamanki gibi haklı ya tembel erkekle bir ömür geçmiyor evlilik yürümüyor" şeklinde yorumlar yaptı peş peşe. Bazı kullanıcılar ise işi neşeli bir boyuta taşıyıp esprili bir dille "Seda Sayan evde sabah uykusunu resmen yasakladı, yandı erkekler" diyerek ünlü sanatçının o bildiğimiz sert tarzına takılmadan edemedi haliyle.