Türkiye'yi Kızdıran Travis Scott'tan Panik Hamlesi

Dünyaca ünlü rap yıldızı Travis Scott'ın İstanbul ziyareti müzik gündemine damga vurdu. Aylar öncesinden duyurulan organizasyon için yüksek ücretler ödeyen hayranlar unutulmaz bir gece bekliyordu. Ancak etkinliğin ardından ortaya çıkan tablo beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

İddialara göre Scott sahneye planlanan saatten yaklaşık bir saat sonra çıktı. Ünlü rapçinin performansı ise yalnızca 20 dakika sürdü. Seyirciler kısa süren şovun ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı. Üstelik sanatçının yüzünü kapatan aksesuarlarla sahneye çıkması da eleştirilerin dozunu artırdı. Konser alanındaki memnuniyetsizlik kısa sürede protestoya dönüştü. Binlerce kişi organizasyon sonunda tepkisini yuhalayarak gösterdi.

Sosyal Medyada Savunmaya Geçti

Konser sonrası eleştiriler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapıldı. Tepkilerin merkezinde ise bilet fiyatları ve performans süresi yer aldı.

Travis Scott sessiz kalmadı. Ünlü rapçi kişisel hesabından Türk hayranlarına yönelik bir açıklama yayımladı. İstanbul'daki etkinliğin tam anlamıyla bir konser olmadığını savundu. Organizasyonun bir arkadaşının özel kutlaması kapsamında gerçekleştiğini belirten Scott Türkiye'ye yeniden gelmek istediğini söyledi. Ayrıca bu kez gerçek bir performans sergilemeyi planladığını ifade etti.

Tepkiler Dinmedi, Paylaşım Ortadan Kayboldu

Ancak yapılan açıklama beklenen etkiyi yaratmadı. Çok sayıda kullanıcı ödenen yüksek ücretlerin ardından gelen savunmayı yetersiz buldu. Tartışmalar gün boyunca devam etti. Sosyal medyada eleştiriler artarken gözler yeniden Travis Scott'a çevrildi.

Kısa süre sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü yıldızın Türkiye'ye yeniden geleceğini duyurduğu paylaşım hesabından kaldırıldı. Herhangi bir yeni açıklama yapılmadı. Bu hamle eleştirilerin etkisiyle atılmış bir geri adım olarak yorumlandı.

Gözler Şimdi Yeni Bir Açıklamada

Yaşananlar yalnızca konser performansını değil organizasyonun tamamını tartışmalı hale getirdi. Travis Scott cephesinden gelecek yeni bir açıklama merakla beklenirken İstanbul gecesinin yankıları sosyal medyada sürüyor. Görünen o ki bu organizasyon uzun süre müzik dünyasının en çok konuşulan olaylarından biri olacak.