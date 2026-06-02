Doğanın Kanunu Dizisinin Afişi Yayınlandı

Yeni televizyon sezonunun şüphesiz en iddialı ve uluslararası alanda şimdiden yer yerinden oynatan dev yapımlarından biri için geri sayım resmen başladı. Güçlü oyuncu kadrosu Ege'nin o büyüleyici çekim lokasyonları ve henüz ekran yolculuğuna bile başlamadan elde ettiği o akılalmaz küresel başarılarla adından deli gibi söz ettiren iddialı projenin izleyiciler tarafından merakla beklenen resmi afişi nihayet görücüye çıktı açıkçası. Afişin dijital dünyada paylaşılmasıyla birlikte başrol oyuncularının o muazzam uyumu hayranlarından daha ilk saniyede tam not aldı.

Dijital Platforma Satıldı

Ay Yapım kalitesiyle harıl harıl hazırlanan bu bomba yapım Türk televizyon tarihinde öyle pek az rastlanan cinsten büyük bir başarıya imza attı. Doğanın Kanunu dizisi daha televizyonda tek bir bölümü bile yayınlanmadan dünya devi Prime Video'ya satılmıştı bile. Uluslararası dijital yayın devinin Türkiye kataloğuna erkenden eklediği bu iddialı dizi, hem Star TV ekranlarında televizyon izleyicisiyle buluşacak hem de dijital dünyada küresel bir izleyici kitlesine ulaşacak desek yeridir. Sektörde acayip büyük bir heyecan yaratan bu flaş gelişmenin ardından projenin o afişi de nihayet paylaşıldı ve merakımız son buldu.

Urla'nın Masalsı Doğasında Nefretle Başlayan Bir Aşk Öyküsü

Dizinin hikayesi ise izleyicilere hem romantik hem de dramatik anları bir arada yaşatacak hani o çok sevdiğimiz klasik ama bir o kadar da taze bir çatışmayı merkezine alıyor fena halde. İlk karşılaşmalarında adeta birbirine düşman olan gözü birbirini görmeyen iki karakterin yıllar içindeki o büyük dönüşümünü anlatacak olan yapım İzmir'in o büyüleyici insanı büyüleyen atmosferinde sahneleniyor malum. İlk iş görüşmesinde talihsiz bir şekilde karşılaşıp birbirlerinden hiç ama hiç hoşlanmayan Yaman ve Doğa'nın tam 5 yıl sonra nasıl büyük bir aşka düşme hikâyesini anlatacağını göreceğimiz dizi Ege'nin incisi Urla'nın o masalsı doğasında çekiliyor çılgınlar gibi. Tabii projenin bu başarısının arkasında kamera arkasında rüştünü çoktan ispatlamış ödüllere doymayan isimler yer alıyor aslında. Diziyi alanının en iyilerinden Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları gibi usta isimler yönetirken senaryoyu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan ikilisi kaleme alıyor harika bir şekilde.

Şampiyonlar Ligi Gibi Kadro Ve Kamera Arkası Ekibi

Star TV ekranlarında 10 Haziran Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak olan dizide resmen şampiyonlar ligi gibi bir zengin oyuncu kadrosu var ki sormayın. Alperen Duymaz "Yaman" karakteriyle Özge Yağız ise "Doğa" olarak karşımıza çıkacak ve ekranda resmen görsel şölen yaratacaklar hani. Kadroda ayrıca Hakan Yılmaz "Hulusi", Nur Yazar "Perihan", Seda Türkmen "Nesrin", Hülya Duyar "Adile" ve Onur Berk Aslanoğlu da "Saffet" karakteriyle döktürecek resmen. Genç ve yetenekli isimlerden Bartu Zeytinci "Burak"ı, Kübra Balcan "Vera"yı, Olcay Yusufoğlu "Devin"i, Aziz Caner "Eren"i, Lara Aslan "Hediye"yi, Yiğitcan Ergin "Mert"i, Yüksel Ünal "Kazım"ı, Çağla Demir "Müjgan"ı ve usta oyuncu Müttalip Müjdeci de "Kamuran" karakterini canlandırarak hikayeye acayip bir renk katacak. 10 Haziran Çarşamba akşamı Star TV ekranlarında ilk bölümüyle start verecek olan Doğanın Kanunu, Urla'nın o eşsiz manzaraları ve Yaman ile Doğa'nın fırtınalı tutku dolu aşkıyla bu yaz ekranının en çok izlenen reytingleri altüst eden yapımı olmaya en büyük aday görünüyor.