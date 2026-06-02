72 Kilo Veren Oyuncu Esin Gündoğdu Son Haliyle Gündemde

Aşk Yeniden ve Yeni Gelin gibi ekranların en sevilen en neşeli dizilerindeki o kıpır kıpır rolleriyle hafızalarımıza kazınan başarılı oyuncu Esin Gündoğdu geçirdiği o inanılmaz fiziksel dönüşümün ardından magazin dünyasının merkezine yine bomba gibi oturdu. Fazla kilolarından kurtulmak adına radikal bir karar alan ve bu zorlu süreçteki o muazzam istikrarıyla herkesten alkış toplayan ünlü oyuncunun eski halinden resmen eser kalmadı. Sosyal medyada en çok konuşulan fotoğraflarına binlerce yorum yağdırılan ünlü oyuncu o fit görünümünün arkasında yatan bazı can sıkıcı sağlık sorunlarını da takipçileriyle açık açık paylaştı. Televizyon ekranlarında kilolu ve sempatik haliyle görmeye alıştığımız ünlü aktris sağlıklı bir yaşama adım atmak için hem tıbbi destek aldı hem de yaşam tarzını tepeden tırnağa değiştirdi aslında. Mide küçültme ameliyatı ve arkasından gelen sıkı bir diyet sayesinde tam 72 kilo birden veren Esin Gündoğdu değişimiyle herkesin ağzını açık bırakmaya devam ediyor haliyle. Kilolarından kurtulduktan sonra adeta gençleşen bambaşka bir görünüme kavuşan Gündoğdu son haliyle sosyal medyayı yine fena halde salladı desek yeridir.

Ameliyat Ve Diyetle Gelen İnanılmaz Dönüşüm

Sosyal medya hesabını acayip aktif kullanan ve geçirdiği tüm bu zorlu evreleri hayranlarıyla paylaşmaktan hiç çekinmeyen başarılı oyuncunun yayınladığı yeni fotoğraflar resmen olay oldu bile. Gündoğdu'nun paylaştığı o son karelerde siyah şık bir üst ve bol kesim kot pantolon kombiniyle kamera karşısına geçtiği görülüyor. Tarzındaki modern değişimle de göz dolduran ünlü ismin o kısa saçları ve iğne ipliğe dönmüş fit görünümü eski görüntüleriyle kıyaslandığında insan gerçekten gözlerine inanamıyor. Fakat kilo verme sürecinin ardından estetik olarak büyük bir başarı yakalayan ünlü oyuncu madalyonun diğer yüzünü yani yaşadığı sıkıntıları da samimiyetle gözler önüne serdi.

"Halsizim ve Aşırı Derecede Üşüyorum"

Son halini yayınlayan güzel oyuncu beslenme düzenindeki bazı eksiklikler yüzünden vücut direncinin acayip düştüğünü ve sürekli "Halsizim" dediği bir dönemden geçtiğini belirterek süreci şu sözlerle aktardı takipçilerine: "Yarın sabah kan vermeye gideceğim çünkü galiba bende emin olmamakla birlikte değerlerimden birkaçında eksiklik var ya. Yani inanılmaz bir yorgunluk hissi var aşırı derecede üşüme var bende. Yani sürekli üşüyorum şu anda da üşüyorum mesela inanır mısınız? Şu an üzerimdeki kışlık içlik yani bu havada düşünün artık. Galiba kan değerlerim de düşük çünkü ben et yemediğim için çok vitaminlerime de dikkat etmediğim için demirim eksik çıkacak büyük ihtimalle. Hem D vitaminim hem demirim eksik çıkacak diye düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak? Gerçekten halsizim."

Vejetaryen beslenmesi ve o yoğun kilo kaybı sonrası vitamin takviyelerini birazcık aksatması nedeniyle zor günler geçirdiğini saklamayan ünlü oyuncuya hayranlarından anında binlerce "Geçmiş olsun" ve moral mesajı yağdı.