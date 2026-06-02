Sevdiğim Sensin’in Yıldızı Barış Baktaş Muş Yolcusu

Televizyon ekranlarının o her bölümü soluksuz izlenen günlük dizilerinden Sevdiğim Sensin'de canlandırdığı Civan karakteriyle kısa sürede devasa bir hayran kitlesine ulaşan yakışıklı oyuncu Barış Baktaş kariyerinde resmen bambaşka bir döneme adım atıyor valla. Başarılı aktör televizyon dünyasındaki bu önlenemez yükselişini ve başarısını beyazperdeye taşımak üzere acayip iddialı bir sinema filmi projesiyle el sıkıştı bile. Güçlü bir toplumsal mesajı hani o içimizi ısıtacak esprili ve sıcak bir dille harmanlayacak olan yapım çekim lokasyonu ve hikayesiyle şimdiden sinemaseverlerin radarın girmeyi başardı açıkçası.

Çekimler Muş'ta Başlıyor

Üstelik sinema dünyasına taze bir soluk getirmeye hazırlanan Babamın Damadı filminin çekimleri öyle çok bekletmeden haziran ayı ortasında Muş'ta başlayacak. Doğu Anadolu'nun o buram buram tarih kokan dokusunu ve muazzam doğal güzelliklerini arkasına fon alacak olan bu eğlenceli yapım Amanos Yapım imzası taşıyor. Projenin mutfağında ise sinema sektörünün adeta rüştünü ispatlamış deneyimli isimleri bir araya geliyor ki sormayın. Film setinin liderliğini yani yönetmen koltuğunu başarılı projeleriyle tanıdığımız Yasemin Türkmenli üstlenirken, hikayeyi kaleme alan ve aynı zamanda filmin yapımcılığını sırtlayan isim ise Fırat Erez oldu. Muş'un o masalsı kartpostal gibi atmosferini kamerasıyla beyazperdeye aktaracak görüntü yönetmeni koltuğunda ise Ferhat Ayan oturuyor.

"Serhat" Karakteriyle Sinemada

Şimdilerde kadrosunu tam gaz şekillendirmek adına oyuncu görüşmeleri büyük bir titizlikle süren filmde başrol erkek oyuncu olarak izleyeceğimiz Barış Baktaş bu kez Babamın Damadı'nda "Serhat" karakterine hayat verecek. Günlük dizideki o ağır dram ağırlıklı performansıyla adından söz ettiren Baktaş'ın bu sefer bir romantik komedi projesinde nasıl bir performans sergileyeceği o alışık olmadığımız neşeli halleri hayranları tarafından şimdiden acayip bir merak konusu oldu haliyle. Resmen ters köşe bir rolle geliyor çocuk. Üstelik film sadece klasik çerezlik bir romantik komedi olmanın çok ötesinde insanı derinden yakalayacak toplumsal bir arka plana da sahip aslında.

Hikaye kadın hakları eğitim ve bölgesel kalkınma gibi çok önemli hassas temaları merkezine alıyor. Filmin tam göbeğinde eğitimli ve idealist bir kadın olan Dicle Halefoğlu'nun yalnızca kendi hayatını değil yaşadığı coğrafyanın da kaderini tek başına değiştirme mücadelesi yer alıyor. Yapım, Dicle karakteri üzerinden; kadınların üretimde bilimde ve o toplumsal dönüşümdeki o muazzam rolünü anlatırken aynı zamanda bir bireyin kendi kaderini feodal bağlara karşı yeniden yazabilme cesaretini sorgulatıyor bize güzelce. Serhat ve Dicle'nin yollarının bir şekilde kesişmesiyle başlayacak olan hem komik hem de insanı fena halde düşündüren olaylar izleyiciye sinema salonlarında acayip keyifli anlar yaşatacak gibi görünüyor.