Acun Ilıcalı Davasında Ters Köşe Sonuç Çıktı

Televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Acun Ilıcalı hakkında yürütülen yasa dışı bahis reklamı soruşturması bugün yeni bir döneme girdi. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği davada beklenen karar açıklandı. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma medya sektöründe büyük yankı uyandırdı.

İddiaların odağında Ilıcalı’nın sahibi olduğu televizyon kanalı ve dijital yayın platformunda yayınlanan bazı uluslararası futbol karşılaşmaları yer aldı. Söz konusu maç yayınlarında ekrana yansıyan bahis reklamlarının yasa dışı olduğu öne sürülmüş, bunun üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

Hapis Talebi Gündem Olmuştu

Hazırlanan iddianamede Acun Ilıcalı ile birlikte kanal ve platform bünyesinde görev yapan toplam 7 yönetici hakkında dava açıldı. Savcılık sanıkların “yasa dışı bahis reklamı yapılarak kişilerin teşvik edilmesi” suçunu işlediğini iddia etti. Dosyada yer alan talepler dikkat çekiciydi. Sanıklar için 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar değişen hapis cezaları istendi.

Davanın ilk gününden itibaren gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi. Medya dünyasında farklı değerlendirmeler yapılırken sosyal medyada da konu sık sık gündem oldu.

Mahkemeden Beraat Kararı

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti dosyaya ilişkin son değerlendirmesini yaptı. Çıkan karar dava sürecini tamamen değiştirdi. Mahkeme Acun Ilıcalı hakkında beraat hükmü kurdu. Aynı dosyada yargılanan 7 kanal yöneticisi de suçlamalardan aklandı.

Kararın açıklanmasının ardından gözler yeniden Ilıcalı cephesine çevrildi. Uzun süredir tartışma yaratan dava böylece sanıklar açısından olumlu bir sonuçla noktalandı.

Medya Dünyasında Yeni Tartışmalar Başlayabilir

Beraat kararıyla birlikte yayıncı kuruluşların uluslararası spor organizasyonlarında karşılaştığı reklam sorumluluğu konusu yeniden gündeme geldi. Hukuk çevreleri kararın emsal niteliği taşıyıp taşımayacağını değerlendirmeye hazırlanırken medya sektöründe de benzer yayınlara ilişkin tartışmaların devam etmesi bekleniyor.

Günün sonunda mahkeme kararını verdi dava kapandı. Ancak süreç boyunca yarattığı etki ve kamuoyunda oluşturduğu tartışmalar bir süre daha konuşulacak gibi görünüyor.