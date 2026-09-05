Robert De Niro 31 Yıllık İstanbul Operasyonu İddiasını Doğruladı

Sinema dünyasının usta aktörlerinden Robert De Niro Türkiye'de uzun yıllardır konuşulan ve gerçekliği tartışma konusu olan sıra dışı bir anıyı doğruladı. Ünlü oyuncu, 1995'te bir film projesinin ön hazırlığı kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gece kulübü baskınlarına katıldığını açıkladı. Yıllar sonra gelen bu samimi itiraf magazin ve sinema çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

YouTube Yayınında Gelen İtiraf

Robert De Niro başrolünü üstlendiği "The Whisper Man" filminin tanıtım çalışmaları kapsamında rol arkadaşı Adam Scott ile birlikte Cem Başak’ın "Filme Gitmeden Önce" isimli YouTube programına konuk oldu. Söyleşi esnasında sunucu, usta aktöre 1995'te İstanbul'da polis ekipleriyle birlikte gece mekanlarına gittiği ve müşterilere kimlik kontrolü yaptığı yönündeki iddiaları sordu. İddiayı tebessümle karşılayan De Niro olayın temel hatlarıyla gerçeği yansıttığını belirterek "Polislerle birlikte dışarı çıktım ancak kimlik kontrolü yapmadım. Operasyon anında daha çok köşede durup olup biteni izledim ve notlar aldım. Haber doğru" sözleriyle konuya açıklık getirdi.

Rol Arkadaşı Adam Scott'tan Esprili Yorum

O dönem üzerinde çalıştığı senaryo için saha araştırması yürüttüğünü belirten usta sanatçı Türkiye ziyaretinin mesleki bir amaca dayandığını vurguladı. Birlikte çalıştığı senaristle yeni bir hikaye geliştirdiklerini aktaran De Niro, "Tanıdığım emniyet mensupları bir mekana operasyon düzenleyecekti, biz de gözlem yapmak amacıyla onlara eşlik ettik" dedi. Usta oyuncunun anlattıkları üzerine araya giren Adam Scott ise durumu mizahi bir bakış açısıyla değerlendirdi. Scott, "Düşünsenize, gece kulübünün kapısında bekliyorsunuz ve kimliğinizi kontrol eden kişi Robert De Niro" diyerek stüdyodakileri güldürdü.

Vatan Caddesi'nden Kulüp Baskınlarına

Bu ilginç hatıra ilk kez 2017'de gazeteci Burak Ersemiz’in kaleme aldığı bir arşiv haberiyle gündeme gelmişti. Ersemiz’in aktardığı bilgilere göre dönemin İnterpol Şube Müdürü Mehmet Başar Amerika Birleşik Devletleri’ndeki görevi sırasında Robert De Niro ile dostluk kurmuştu. Ünlü yıldız yeni yapımı için Türk polisinin saha yöntemlerini yerinde incelemek isteyince soluğu İstanbul'da aldı. Vatan Caddesi'ndeki Emniyet binasında Başar'ı ziyaret eden aktör ardından Narkotik Şube polislerinin denetimlerine eşlik etti. Aradan geçen 31 yılın ardından bizzat De Niro tarafından teyit edilen bu olay Türk emniyet ve sinema tarihinin en ilginç anılarından biri olarak kayıtlara geçti.