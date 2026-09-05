Hande Soral'dan İsmail Demirci İtirafı: "Evleneceğim Adam Olduğunu Biliyordum"

Oyuncu Hande Soral, eşi İsmail Demirci ile tanışmalarının ikinci gününde evleneceklerini anladığını belirterek Demirci'nin kulağına fısıldadığı sözleri kamuoyuyla paylaştı.

Hande Soral'dan İsmail Demirci İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2026 13:04

Meslektaşı İsmail Demirci ile 2017'de hayatını birleştiren Hande Soral ilişkilerinin başlangıç sürecine dair dikkat çekici anısını paylaştı. 2022'de oğulları Ali'nin doğumuyla ilk kez ebeveynlik sevinci yaşayan başarılı oyuncu evliliklerinin ilk tohumlarının nasıl atıldığını samimi bir dille anlattı. Eşini televizyon ekranında gördüğü ilk anda çok etkilendiğini vurgulayan Soral tanışmalarının hemen ardından hissettiği güçlü sezgiyi ilk kez kamuoyuna aktardı.

"İkinci Gün Evleneceğim Adam Olduğunu Biliyordum"

İlişkilerinin henüz ikinci gününde İsmail Demirci'nin evleneceği kişi olduğunu anladığını söyleyen oyuncu o anları şu sözlerle dile getirdi: "Şu an kulağa delilik gibi geliyor ama ikinci gün eşimin, evleneceğim adam olduğunu biliyordum. Onu televizyonda ilk gördüğümde adeta bayılmıştım. Daha tanışalı iki gün olmuşken kulağına, 'Sen benim çocuğumun babasısın' demiştim."

İlk görüşte başlayan bu güçlü hissin zamanla gerçek bir aşka dönüştüğünü belirten Soral, kurdukları huzurlu birlikteliğin temellerinin o günlerde atıldığını kaydetti.

Annelikle Gelen Temkinli Yaşam Tarzı

Oğlu Ali'nin dünyaya gelişiyle birlikte hayata bakış açısını kökten değiştirdiğini aktaran ünlü isim eskiden tutkunu olduğu riskli sporlara mesafe koyduğunu açıkladı. Geçmiş yıllarda çok daha cesur adımlar attığını hatırlatan Soral, "Daha temkinli olmaya başladım. Ekstrem sporları severdim, hiç korkum yoktu. Her şeyi denemeye çok meraklıydım. Ama artık daha güçlü ve daha sağlıklı olmalıyım diye düşünüyorum. Tehlikeli bir eyleme girişirken durup hesap yapıyorum çünkü insan artık iki kişilik düşünüyor" ifadelerini kullandı.

"Anneme 'Of Ya' Dediğim Ne Varsa Yapıyorum"

Ebeveynlik serüveninde kendi annesinin izlerini taşıdığını fark eden oyuncu çocukluk yıllarında eleştirdiği davranışları bugün kendi evladına uyguladığını itiraf etti. Yetişme tarzının insan karakterinde derin izler bıraktığına değinen sanatçı "Bildiğin şey annenin öğretisi oluyor. Çocukken annemin yapmasına 'Of ya' diyerek tepki gösterdiğim ne varsa şimdi aynısını oğluma yapıyorum. Kusursuz bir anneye sahip olduğum için kendimi son derece şanslı görüyorum" diyerek ailesine duyduğu sevgiyi vurguladı.

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