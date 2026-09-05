Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel'in F1 Heyecanı!

Güller ve Günahlar dizisinin oyuncusu Cemre Baysel, İtalya Monza'da F1 heyecanını yerinde izledi ve kokpite geçerek birebir simülatör deneyimi yaşadı.

Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel'in F1 Heyecanı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2026 11:30

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan "Güller ve Günahlar" dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini toplayan Cemre Baysel set çalışmalarına verilen kısa molayı fırsat bilerek rotasını İtalya’ya çevirdi. Ünlü oyuncu dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu kabul edilen Formula 1 heyecanını yerinde yaşadı. İtalya'nın hız tapınağı olarak adlandırılan tarihi Monza pistine giden Baysel tribünlerdeki coşkuya ortak oldu.

Monza Pisti'nde Adrenalin Dolu Dakikalar

İtalya Grand Prix yarışları kapsamında tribündeki yerini alan yetenekli oyuncu motor sporları tutkunlarının coşkusunu pist kenarından paylaştı. Tribünlerdeki yüksek tempolu yarış atmosferini adım adım takip eden Baysel dünyanın en hızlı pilotlarının rekabetine doğrudan tanıklık etti. Hız ve strateji savaşının yaşandığı pistte keyifli saatler geçiren oyuncu yarış dünyasının dinamik ruhunu yakından hissetti.

Gerçekçi F1 Simülatörünün Direksiyonuna Geçti

Genç oyuncu yarış heyecanını sadece izleyici koltuğunda oturarak yaşamakla yetinmedi. Monza pisti etkinlik alanında bulunan ve gerçek yarış araçlarıyla birebir ölçülerde hazırlanan özel Formula 1 simülasyon aracının kabinine girdi.

Kask ve direksiyon detaylarıyla yarış kokpitini tam anlamıyla deneyimleyen Baysel virajları dönerken verdiği pozlarla dikkat çekti. Simülatördeki sürüş kabiliyetiyle merak uyandıran ünlü isim profesyonel pilotların yarış sırasında maruz kaldığı ortamı tecrübe etti.

7,6 Milyonluk Instagram Hesabından Paylaştı

Sosyal medya platformu Instagram’da 7,6 milyon takipçiye sahip olan Cemre Baysel İtalya macerasını yansıtan kareleri art arda yayımladı. Hem Monza pistindeki heyecanını hem simülasyon aracındaki keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu kısa sürede yüz binlerce etkileşim aldı. Hayranları, ekranların sevilen yıldızının enerjik tarzını ve F1 tutkusunu yorumlarıyla destekledi. Tatilini tamamlayan Baysel önümüzdeki günlerde "Güller ve Günahlar" dizisinin çekimleri için İstanbul'daki sete geri dönecek.

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