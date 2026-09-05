Nebahat Çehre ve Meryem Uzerli Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

Muhteşem Yüzyıl'ın unutulmaz isimleri Nebahat Çehre ile Meryem Uzerli yıllar sonra buluştu. İki usta oyuncunun samimi karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nebahat Çehre ve Meryem Uzerli Yıllar Sonra Bir Araya Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2026 12:59

Türk televizyon tarihinin dünya çapında en çok ses getiren dönem dizilerinden "Muhteşem Yüzyıl" yayınlandığı döneme damga vuran karakterleriyle hafızalardaki yerini koruyor. Saray içi iktidar mücadelelerinin ve dönemin görkemli atmosferinin merkezinde yer alan iki ünlü isim uzun bir aranın ardından yeniden aynı karede buluştu. Yapımda Osmanlı hanedanının otoriter figürü Valide Sultan’ı canlandıran Nebahat Çehre ile sarayın dengelerini değiştiren Hürrem Sultan’a hayat veren Meryem Uzerli gerçekleştirdikleri sürpriz buluşmayla hayranlarını sevindirdi.

Yıllar Sonra Gelen Samimi Sohbet

Kamera önünde sergiledikleri kıyasıya rekabet ve dramatik sahnelerle bir döneme damgasını vuran iki başarılı oyuncu set günlerinin ötesine geçen dostluk bağını sürdürüyor. Günlük hayatın temposu içinde bir araya gelen Nebahat Çehre ve Meryem Uzerli sakin bir ortamda geçmiş günleri yad ederek uzun süre sohbet etti. Görüşmenin sıcak atmosferi ikilinin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafına da yansıdı. Sanat dünyasında uzun soluklu dostlukların değerini hatırlatan bu buluşma iki oyuncunun zamana meydan okuyan zarafetini bir kez daha ortaya koydu.

Sosyal Medyada Nostalji Rüzgarı

Fotoğraf karesinin dijital mecralarda paylaşılmasıyla birlikte geniş bir nostalji dalgası oluştu. Yapımı ilk günden bu yana ilgiyle takip eden izleyiciler Valide Sultan ile Hürrem Sultan arasındaki tarihi çekişmeye atıfta bulunarak paylaşıma binlerce beğeni ve yorum bıraktı. Takipçiler, projenin yayınlanmasının üzerinden geçen uzun yıllara rağmen iki oyuncunun enerjisini ve zarafetini koruduğunu vurgulayan mesajlar paylaştı.

Televizyon Tarihine Geçen Ortaklık

"Muhteşem Yüzyıl" dönemin en yüksek bütçeli prodüksiyonlarından biri olarak Türk televizyonculuğunun yurt dışı açılımında önemli bir eşik oluşturmuştu. Projenin uluslararası başarısında Nebahat Çehre’nin saray kurallarını temsil eden ağırlığı ile Meryem Uzerli’nin canlandırdığı Hürrem karakterinin yükseliş mücadelesi belirleyici rol oynadı. Balkanlar'dan Güney Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada izleyiciye ulaşan yapım her iki oyuncunun kariyerinde de özel bir yer edindi. İkilinin yıllar sonra paylaştığı bu samimi fotoğraf ekran tarihine geçen güçlü ortaklığın izlerini yeniden canlandırdı.

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