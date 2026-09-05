A.B.İ Dizisine 7 Yeni Oyuncu Katıldı: Kadro Baştan Aşağı Yenilendi

Yeni sezona 8 Eylül'de başlayacak olan A.B.İ dizisinin ekibine 7 yeni oyuncu katıldı. Adnan rolünde son anda sürpriz bir isim değişikliği yaşandı.

A.B.İ Dizisine 7 Yeni Oyuncu Katıldı: Kadro Baştan Aşağı Yenilendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2026 11:55

OGM Pictures imzası taşıyan "A.B.İ" dizisi yeni yayın dönemine güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Ekran serüvenine verdiği arayı noktalamak üzere gün sayan yapım 8 Eylül Salı akşamı yayınlanacak 19. bölümüyle ikinci sezon açılışını gerçekleştirecek. Yeni yayın döneminde evrenini kökten tazeleyen proje yönetmen, senaryo grubu ve kadın başrol cephesinde köklü değişikliklere gitti. Kamera arkasında reji koltuğunu Yağız Alp Akaydın devralırken olay örgüsünü Ertan Kurtulan ile Eylem Akın ikilisi kaleme almaya başladı. 

Hikayeye Yön Verecek Yeni İsimler

Yapım ekibi sezon arası boyunca kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürdü. Kadroya daha önce dahil olan Bergüzar Korel'in yanı sıra Mustafa Üstündağ ve Saadet Işıl Aksoy transferlerinin ardından hikayedeki dengeleri sarsacak yedi oyuncu daha ekibe katıldı. Dizinin kilit figürlerinden "Ferman" karakterine Çağdaş Çelik hayat verecek ve olay örgüsünde Saruhan’a doğrudan eşlik edecek. Öykünün aile bağlarını temsil eden cephesinde ise Asuman Karakollukçu "Hacıanne" rolüyle ağırlığını hissettirecek. Genç yetenek Oğulcan İnan ekibe "Yaşar" kimliğiyle dahil olurken Baran Ayhan ise "Kudret" rolüyle tansiyonu artıracak.

Kadroda Sürpriz Rol Değişikliği

Dizideki güç mücadelesine dahil olan diğer iki kritik figür de rollerini netleştirdi. Suat Karausta projede "Hayati" karakterini canlandırırken Mert Yavuzcan ise "Nihat" rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Öte yandan hazırlık sürecinde dikkat çeken bir oyuncu revizyonu yaşandı. Daha önce Ali Rıza Kubilay ile mutabakata varılan "Adnan" karakterinde sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Yapım şirketiyle varılan yeni mutabakatın ardından Adnan karakterinin yeni sahibi tecrübeli aktör Hilmi Özçelik oldu.

19. Bölümle Yepyeni Bir Evren

Görsel dünyasından oyuncu kadrosuna kadar baştan aşağı yenilenen "A.B.İ", 19. bölümüyle izleyicisine bambaşka bir anlatı sunmayı amaçlıyor. Dramatik çatışmaları derinleşen ve karakter kadrosu zenginleşen iddialı yapım salı akşamlarının zorlu rekabetinde üst sıraları hedefliyor. Televizyon takipçileri yenilenen kadronun sergileyeceği performansı 8 Eylül Salı akşamından itibaren ekran başında izleyecek.

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