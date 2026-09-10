Seda Sayan Bombayı Patlattı! “7 Kere Evleneni Dinleyeceksin”

Seda Sayan yine kendine has açıklamalarıyla gündeme damga vurdu. Perakende Zirvesi 2026’ya katılan ünlü sanatçı hem yıllar önce başlayan kariyer yolculuğunu hem ilişkiler konusunda yaptığı yorumları anlattı. Özellikle evlilik sayısı üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıt ise dikkat çekti.

İlişkiler konusunda konuştuğunda bazı kişilerin “7 kere evlenen bir kadın ne anlar, ne tavsiyesi?” şeklinde yorumlar yaptığını söyledi. Ünlü sanatçının bu eleştirilere cevabı ise oldukça netti: “Asıl 7 kere evleneni dinleyeceksin. Asıl beni dinleyeceksin.”

“35 Yıl Canlı Yayın Yaptım”

Başarı hikayesinin aslında çocukluk yıllarında başladığını anlattı. Öğretmeninin kendisini radyo sınavlarına götürdüğünü söyleyen sanatçı sonrasında düğün salonlarında şarkı söylemeye başladığını belirtti.

Oyunculuğun aklında hiç olmadığını ifade eden Sayan çocukluğundan beri istediği şeyin şarkı söylemek olduğunu söyledi. Başarının ise önce hayal kurmaktan geçtiğini vurguladı.

Televizyon kariyerinin ilk dönemlerinde kendisi hakkında yapılan eleştirilere de değinen Sayan başlangıçta samimiyetinin yapmacık bulunduğunu anlattı. Ancak aradan geçen yıllar onun söylediklerini adeta kanıtladı. Tam 35 yıl canlı yayın yaptığını söyledi.

Z Kuşağına da Ulaştı

Bugün Z kuşağından da ilgi görmesiyle ilgili ise oldukça samimi konuştu. Bunun nasıl olduğunu kendisinin de tam olarak bilmediğini söyleyen sanatçı gençlerin çocukluk döneminde anneanne, babaanne ve anneleri ekran başında izlerken kendisini tanımış olabileceklerini düşündüğünü anlattı.

“Örtmeyin, İçinizde Birikiyor”

Seda Sayan’ın dikkat çektiği bir diğer konu ise kadınların ilişkilerde yaşadığı manipülasyon ve mobbing oldu. Özellikle güçlü kadınların daha fazla baskıyla karşılaşabildiğini söyleyen Sayan şiddet gören kadınların susmaması gerektiğini vurguladı.

“Onlar utanmamalı, bunu yapan utanmalı” diyen Sayan, yaşananların üzerinin kapatılmasının sorunları daha da büyüttüğünü belirterek kadınlara açıkça “Örtmeyin” çağrısında bulundu.