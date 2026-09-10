Cem Yılmaz’dan Babasıyla Tavla Keyfi! Skor Görenleri Şaşırttı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yavaş yavaş eski temposuna dönüyor. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Yılmaz hayranlarını sevindiren oldukça keyifli bir paylaşımla ortaya çıktı.

Babası Arif Yılmaz ile tavla oynarken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kareye yalnızca “7-1” notunu düşen komedyenin keyifli hali takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Sağlık sürecinin ardından gelen bu görüntü “Cem Yılmaz toparlanıyor” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kalp Rahatsızlığı Sonrası Tedavi Görmüştü

29 Ağustos’ta Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki yazlık evinde rahatsızlanmış ve kalp krizi geçirdiği belirtilmişti. Bunun üzerine hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Yılmaz’a burada yaklaşık 40 dakika süren balon ve stent işlemi uygulandığı işlemin el bileğinden gerçekleştirildiği aktarılmıştı. İki günlük takip sürecinin ardından hastaneden taburcu edilen komedyen sonrasında dinlenmeye çekilmişti.

Sigarayı Bıraktığını Açıklamıştı

Yaşadığı sağlık sorununun ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Cem Yılmaz sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini duyurmuştu. Kendisine destek olan herkese teşekkür eden ünlü komedyen sağlık kontrollerinin önemine de dikkat çekmişti.

“7-1” Notuyla Paylaştı

Şimdilerde toparlanma sürecine devam eden Cem Yılmaz son paylaşımıyla yüzleri güldürdü. Babası Arif Yılmaz’la tavla başına geçti ve oyunun sonucunu da “7-1” diyerek duyurdu.

Cem Yılmaz’ın babasıyla geçirdiği bu keyifli anı takipçileriyle paylaşması sağlık durumunun iyiye gittiğini gösteren güzel bir gelişme olarak yorumlandı. Ünlü komedyenin neşeli görüntüsü hayranlarını da oldukça mutlu etti.