Seda Sayan Bombaladı: "Maddi Şart Koşan Kadınlar Rezillik İçinde"

Seda Sayan evlilik için maddi şart koşan kadınları topa tuttu. "Bana ev al diyenler kendini satıyor, bu resmen rezillik!" diyen Sayan sosyal medyayı ikiye böldü.

Seda Sayan Bombaladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2026 19:23

Televizyonun sevilen ismi Seda Sayan magazin gündemini sallayan bir başka açıklamaya daha imza attı. Sözleriyle kısa sürede fırtınalar estiren ünlü sanatçı ilişkilerdeki maddiyat odaklı yaklaşımı topa tuttu. Evlilik öncesinde erkeklerden maddi güvence ve gayrimenkul talebinde bulunan kadınları sert sözlerle eleştiren sanatçı "Bana ev al, hayatım garanti olsun sonra evlenirim diyenler utansın! Bu yaptığınız kendinizi garantiye almak değil, resmen rezilliktir" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Hiçbir Erkeğin Cüzdanına Bel Bağlamadım"

Kendi hayat mücadelesinden örnekler vererek sözlerine devam eden Kadırgalı bugüne kadar elde ettiği her şeyi kendi emeğiyle kazandığını belirtti. Yıllarca tırnaklarıyla kazıyarak bu noktaya geldiğini vurgulayan Sayan hiçbir zaman bir erkeğin tapusuna ya da cüzdanına sığınmadığını dile getirdi. Çalışmanın ve üretmenin önemine dikkat çeken Sayan kadınların kendi geleceklerini yine kendi çabalarıyla inşa etmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle genç kızlara seslenen ünlü isim her kadının kendi ekonomik özgürlüğünü eline alması gerektiğinin altını çizdi.

Sosyal Medya Bölündü

Seda Sayan’ın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcıların bir kısmı Sayan’a hak vererek evliliğin çıkar ilişkisi değil, sevgi ve güven temeline dayanması gerektiğini savundu. Bu görüşü destekleyenler "Sonunda biri gerçekleri konuştu evlilik tüccarlık değildir" ve "Kadın ya da erkek, herkes kendi hayatını kendi kurmalı" yorumlarıyla sanatçıya arka çıktı.

Bir diğer kesimse hayat şartlarını gerekçe göstererek maddi güvence arayışının doğal olduğunu belirtti. Sayan'ı eleştiren kullanıcılar "Hayat şartları ortada, geleceğini düşünmek rezillik değil tedbirdir", "Boşanma oranlarının arttığı bu devirde kadın kendini güvenceye almalı" türü yorumlarla görüşlerini ifade etti. 

Seda Sayan’ın zehir zemberek sözleri magazin dünyasında tartışılmaya devam ediyor.

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