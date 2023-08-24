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Seda Sayan bir kez daha estetik operasyon yaptırdı!

Seda Sayan, bu kez dekoltesi ve boynundaki çizgilerden kurtulmak için estetik operasyon yaptırdı.

Seda Sayan bir kez daha estetik operasyon yaptırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-08-2023 11:27

Daha önce alt yüz ve boyun estetiği yaptıran şarkıcı Seda Sayan, dekoltesindeki çizgilerden kurtulma amacıyla da estetik operasyonları geçirmişti. Ancak tatil dönüşü, yaptığı estetiklerin yeterli olmadığına karar veren Seda Sayan, bir kez daha estetik doktoruna başvurdu.

25 yaş genç meslektaşı Çağlar Ökten ile mutlu bir evlilik yaşayan ve genç görünümünü korumak isteyen Seda Sayan, tatil dönüşü estetik doktorunun kapısını çaldı. 60 yaşındaki ünlü şarkıcı, yeni estetik operasyonları için adım attı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Lolita olacağım" ifadesini kullanarak dikkat çeken Seda Sayan, daha önce de dekolte bölgesi için estetik operasyonunu tercih etmişti. Tatil sonrası aynı ameliyatı tekrarlamak için estetiğe başvuran Sayan, altın dokunuş ve dekolte canavarı işlemleriyle dikkat çekiyor.

Seda Sayan'ın son görünümünü görenler, ünlü şarkıcının paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

 

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