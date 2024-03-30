Seda Bakan'ın makyajsız görüntüsü olay oldu: 'Fırsat bulup bugün..."

Yürüyüşe çıkan Seda Bakan makyajsız görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. İşte detaylar...

Seda Bakan'ın makyajsız görüntüsü olay oldu: 'Fırsat bulup bugün...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-03-2024 10:48

Oyuncu Seda Bakan, özel hayatına dair renkli kareleriyle sosyal medyayı sık sık güzelleştirmeye devam ediyor. 2019 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturarak evliliğe adım atan ve çift Ela ve Leyla adında iki kız çocuğu sahibi olan Bakan, hafta sonu yaptığı yürüyüşten bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından "Fırsat bulup yürüyenlerde bugün" notuyla paylaştığı fotoğrafta makyajsız haliyle dikkat çeken Seda Bakan, doğal güzelliğiyle beğeni topladı. Ünlü oyuncu, paylaşımında herhangi bir filtre uygulamadı ve takipçilerine içten bir görünüm sunarak samimiyetini bir kez daha ortaya koydu.

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