Seda Bakan'ın bindiği uçakta kedi krizi çıktı! Güzel oyuncu yaşananları Instagram'dan paylaştı!

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan oyuncu Seda Bakan, Atina yolculuğunda uçakta yaşanan ve rötara sebep olan 'kaçak kedi' krizini takipçileriyle paylaştı.

Seda Bakan'ın bindiği uçakta kedi krizi çıktı! Güzel oyuncu yaşananları Instagram'dan paylaştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-01-2024 12:03

Dizi projeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündemde olan oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde Londra'daki Hyde Park'ta çektirdiği fotoğrafları ile dikkat çekmişti. Özellikle başında eşarp bulunduğu karelerle ilgili gelen yorumlarla konuşulan Bakan, şimdi de Atina yolculuğu sırasında uçakta yaşanan ve rötara neden olan 'kaçak kedi' olayını takipçileriyle paylaştı.

Dün sabah İstanbul'dan Atina'ya yolculuk yapan 38 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla uçaktaki olayı anlattı: "Havadan bildiriyorum. Kedi kaçak! Yani kayıtlı değil, çantada gizlice sokulmuş. Bu sebepten yolcu ve kedisi indirildi ama tabii bizim yolculuk iki saat rötar yedi."

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