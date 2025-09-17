Seda Bakan’dan yeni reklam anlaşması! Şıklığıyla davete damga vurdu

Seda Bakan, yeni reklam anlaşmasıyla kamera karşısına geçti. Güzel oyuncu Kadife Kelepçe dizisinin çekimlerine yarın başlıyor.

Yayın Tarihi : 17-09-2025 13:48

Ünlü oyuncu Seda Bakan, projeden projeye koşarken yeni bir reklam anlaşmasına imza attı. Güzel oyuncu, yüzü olduğu giyim markasının lansmanında kamera karşısına çıktı. Etkinlikte şıklığıyla dikkat çeken Bakan, hem tarzı hem de enerjisiyle davetlilerin ilgi odağı oldu.

Kadife Kelepçe için sete çıkıyor

Başarılı oyuncu, reklam işbirliği kadar yeni dizisiyle de gündemde. Kadife Kelepçe adlı projede başrol oynayacak olan Seda Bakan, yarın sete çıkarak çekimlere başlayacak.

Son dönemde hız kesmedi

En çalışkan oyuncular arasında yer alan Seda Bakan, geçtiğimiz yaz Yeşilçam’ın efsane ismi Müjde Ar’a hayat verdiği “Adile” filmi ile büyük beğeni topladı. Ardından Gelin Takımı 2 filminde rol aldı ve Netflix’in sevilen yapımı Zeytin Ağacı dizisinin 3. sezonunda da izleyici karşısına çıktı.

Kariyerinde yükseliş

Hem beyazperdede hem dijital platformlarda başarılı projelerle adından söz ettiren Seda Bakan, yeni dizi ve reklam anlaşmalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Oyuncunun yoğun temposuna rağmen her projede enerjisini yüksek tutması, hayranları tarafından takdir ediliyor.

