Seda Bakan'dan 20 Yıl Önceki Kendine Altın Tavsiye

Seda Bakan: "Risk almak beni heyecanlandırıyor. Eskiden gücü alkışla ilişkilendirirdim, şimdi aileme yetebilmekle."

Seda Bakan'dan 20 Yıl Önceki Kendine Altın Tavsiye
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2026 12:03

Seda Bakan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alem Dergisi'ne kapak olan güzel oyuncu hayata ve mesleğine olan bakış açısının zamanla nasıl evrildiğini tüm samimiyetiyle paylaştı.
 

"Eskiden Gücü Alkışla İlişkilendirirdim"

Bakan, "Risk almak beni heyecanlandırıyor. Mesleğe bakışım zamanla değişti. Artık karakterlerin yalnızca hikayesine değil kadınlığına ve anneliğine de odaklanıyorum. Eskiden gücü başarı ve alkışla ilişkilendirirdim. Şimdi ise kendimi en güçlü hissettiğim anlar sevdiğim işi yapmaya devam ederken aileme de yetebildiğimi hissettiğim zamanlar" diye konuştu.

20 Yıl Önceki Seda'ya Mektup

Muhabirin sorusu üzerine zaman tüneline giren ve kariyerinin ilk yıllarındaki hallerini düşünen Seda Bakan 20 yıl önceki genç Seda'ya şu manidar tavsiyede bulundu:

"Herkesi mutlu etmeye çalışmak zorunda değilsin. En güzel sürprizler planlamadığın yerden gelecek."

Oyunculukta kalıplara sıkışıp kalmak yerine risk almanın konfor alanından çıkmanın kendisini her zaman taze ve heyecanlı tuttuğunu ekleyen güzel yıldız hem içsel dinginliği hem de hayata karşı esnek duruşuyla hayranlarından tam not aldı.

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