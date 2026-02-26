Seda Bakan ve Uğur Güneş'in Öpüşme Krizi! Rüya Gibi Dizisinden Şok Görüntüler.

Rüya Gibi dizisi final mi yapıyor? Seda Bakan ve Uğur Güneş'in kamera arkası öpüşme sahneleri neden gündem oldu? Rüya Gibi 13. bölüm final detayları ve sızan set görüntüleri haberimizde...

Seda Bakan ve Uğur Güneş'in Öpüşme Krizi! Rüya Gibi Dizisinden Şok Görüntüler.
Yayın Tarihi : 26-02-2026 11:14

Kadroda Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu ve Emre Bey gibi yıldız isimleri buluşturan Show TV’nin sevilen dizisi Rüya Gibi, bu hafta izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor. 13. bölümüyle final yapacak olan diziden gelen kamera arkası görüntüleri, hüzünlü vedadan önce sosyal medyayı neşelendirdi.

 Bir Türlü Gerçekleşemeyen O Öpücük!

Dizinin final çekimleri sürerken sızan görüntülerde, başrol oyuncuları Seda Bakan ve Uğur Güneş'in romantik bir sahneyi çekmeye çalışırken yaşadığı zorluklar gündem oldu. Senaryo gereği öpüşmesi gereken ikili; teknik aksaklıklar, çevre etkenleri ve kendi gülme krizleri nedeniyle bir türlü "motor" diyemedi.

  • Role Giremediler: Ciddi bir atmosferde geçmesi gereken sahne, ikilinin bir türlü role girememesiyle defalarca kesildi.

  • Viral Oldu: İkili arasındaki bu sempatik ve eğlenceli anlar, kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

13. Bölümde Erken Veda

Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen beklenen reyting grafiğini koruyamayan Rüya Gibi için kanal yönetimi final kararı aldı. Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi dev isimlerin yer aldığı proje, Pazar akşamı yayınlanacak final bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Rüya Gibi Finalinde Neler Bekleniyor?

Dizinin hayranları, bu eğlenceli kamera arkası görüntülerinin ardından finalde karakterlerin mutlu sona ulaşıp ulaşmayacağını merak ediyor. Özellikle Seda Bakan ve Uğur Güneş’in canlandırdığı karakterlerin aşkının nasıl bir sonla bağlanacağı, bu viral olan öpüşme sahnesinin dizide nasıl yer alacağı büyük merak konusu.

 

