Seda Bakan, Müjde Ar ile Buluştu: “Heyecan, Korku, Mucize”

Seda Bakan, 'Adile' Filminde Müjde Ar Rolü İçin Hazırlanıyor

Seda Bakan, yeni sinema projesi için usta oyuncu Müjde Ar ile bir araya geldi. Bakan, BKM imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu “Adile” filminde Müjde Ar'ı canlandıracak.

Yeşilçam’ın efsane ismi Adile Naşit’in hayatını konu alacak filmde, başrolü Berlinale Gümüş Ayı Ödüllü başarılı oyuncu Meltem Kaptan üstleniyor. Film, yalnızca Adile Naşit’in yaşamına değil, döneminin unutulmaz sanatçılarına da ışık tutacak.

Seda Bakan Müjde Ar’la Buluştu

Rolüne hazırlanmak için Müjde Ar ile bir araya gelen Seda Bakan, sosyal medya hesabından bu özel buluşmayı takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

“Müjde Ar olmak… Heyecan, korku, merak, mucize.”

Bu özel rol için yoğun bir hazırlık sürecine giren Bakan, çalışmalarını çocukları Leyla ve Ela ile birlikte sürdürüyor. Oyuncu, anneliği ve sanatçı kimliğini aynı anda yaşadığını belirten tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Adile Filmi Heyecanla Bekleniyor

BKM ve Çağan Irmak iş birliğiyle çekilecek filmde dönemin sanat dünyasına da nostaljik bir bakış sunulacak. Adile Naşit, Müjde Ar, ve daha birçok unutulmaz ismin yer aldığı filmde Seda Bakan'ın performansı şimdiden merak konusu oldu.

Filmin vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.