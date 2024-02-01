Seda Bakan: "Küçük Kızımız Ela Çok Yaramaz, Düz Duvara Tırmanıyor!"

Ünlü oyuncu ve müzisyen Ali Erel'in eşi Seda Bakan, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan, 10 yıldır mutlu bir evliliği sürdürdüğü eşi Ali Erel ve çocuklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Bakan, özellikle küçük kızı Ela'dan bahsederken gülerek, "Küçük kızımız Ela çok yaramaz arkadaşlar, anlatamam size. Çok fena... Düz duvara tırmanıyor, böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben de, eşim de çocukluk yıllarında çok yaramazmışız, bize çekmişler" dedi.

Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarındaki yaramazlıklarını hatırlatarak kızı Ela'nın benzer bir enerjiye sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca Bakan, Ela'nın yaramazlıklarını gülerek anlatarak anne ve baba olarak çocuklarına olan sevgi ve anlayışlarını vurguladı.

Seda Bakan'ın bu samimi açıklamaları, sosyal medyada ve basında geniş yankı buldu. Ünlü oyuncunun aile hayatına dair yaptığı bu açıklamalar, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Bakan'ın çocuklarıyla ilgili paylaşımları, sevenleri tarafından sevgi dolu yorumlarla karşılandı.