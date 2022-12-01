Seda Bakan: İnşallah çoraplarım yırtık değildir

Seda Bakan, önceki gecxe Nişantaşı'ndaki bir mekanda bir parfüm markasının lansmanı düzenlendi. Seda Bakan da gecceye katılanlardandı. Bakan “Giyindik, süslendik ve geldik. Parfüm, kıyafet, makyaj hepsi biz kadınlar için var. Ben covid geçirdiğim için koku kaybı yaşamıştım. Şimdi koku var ama eski kokuların çoğu yok bende. Hep bir kimyasal kokusu geliyor burnuma. Parfüm ve deterjanların hepsi aynı kokuyor benim. Kremim ve gül suyum var, onları kullanıyorum” dedi.
"MANŞET OLACAĞIM"
Arabaya bineceği sırada ayakkabılarını da çıkaran Bakan, terliklerini giydi. Bakan “İnşallah çoraplarım yırtık değildir. Yoksa manşet olacağım” diyerek güldü.