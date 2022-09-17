Seda Bakan: Hediyelere açığım!

Seda Bakan, önceki gün kızı Leyla’yı okuldan alırken objektiflere yakalandı.

Magazin muhabirlerinin sorularına cevap veren Bakan, “Leyla’yı okuldan almaya geldim. İngilizce öğrensin istiyorum" diye konuştu.

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan oyuncu, "Ela'ya alışmaya çalışıyoruz, bebek bize alışmaya çalışıyor. Leyla kardeşine alışmaya çalışıyor. Böyle karmaşık bir üçgen içerisindeyiz şu anda" ifadelerini kullandı.



"Hediyelere her zaman açığım"



Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Leyla ile kardeşinin arası şu an çok iyi. Bazen Leyla sevgisini elinde olmadan fazla belli edince sıkıntı yaşıyoruz. (Gülüyor)"

Eşine de esprili bir gönderme yapan oyuncu, "Ali’den doğum hediyesi beklemiyorum, 'önemli değil' dermişim! Hediyelere her zaman açığım. (Gülüyor)" diye konuştu.