Seda Bakan Cannes Film Festivali'nde! Fransa'da Rüzgar Gibi Esti



Cannes Film Festivali konuşulmaya devam ediyor. Festivalde yarışan filmlerden çok kırmızı halı gündemden düşmüyor. Türk oyuncular da şıklıklarıyla dünya basınının dikkatini çekiyor.



Hande Erçel, Demet Özdemir, Melisa Aslı Pamuk, Özgü Namal, Sümmeye Aydoğan, Deniz Dilan Çiçek ve Gülsim Ali bu yıl reklam yüzü oldukları markaları Cannes'da temsil ettiler. Güzel yıldızların giyimleri, takıları, saçları, makyajları kısacası her detay yakından takip edildi.

Beyazlar İçinde

Önceki gün sahneye çıkma sırası Seda Bakan'a geldi. Güzel oyuncu İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin 'Histoires Parallèles' (Paralel Öyküler) adlı yeni filminin gösterimine katıldı. Kırmızı halıda boy gösteren Bakan beyaz bir elbise tercih etti.

Şık mı, rüküş mü?

Seda Bakan'ın tarzı sosyal medyada da gündeme geldi. Şık mı, rüküş mü? tartışmaları başladı. Kullanıcılardan bir kısmı oyuncuyu öve öve bitiremedi. Takipçileri "Gelin gibi olmuş", "Beyaz çok yakışmış", "Oldukça şık" gibi yorumlarla ünlü oyuncuya destek verdi. Başka bir kesim ise yıldız ismin tarzını beğenmedi. "Olmamış", "Yakışmamış" gibi diyerek ünlü ismi eleştirdi.

Festival Devam Ediyor

Cannes Film Festivali bu hafta boyunca sürecek. Ünlü güzeller kırımızı halıda boy gösterecek ve konuşulmaya devam edecek.

