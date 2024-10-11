Seda Bakan 39. yaşını ünlü isimlerle kutladı! Murat Boz ve Fırat Çelik de katıldı

Seda Bakan’ın 39. Yaş günü kutlamasına Murat Boz ve Fırat Çelik de katıldı.

Seda Bakan 39. yaşını ünlü isimlerle kutladı! Murat Boz ve Fırat Çelik de katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-10-2024 09:55

Başarılı oyuncu Seda Bakan, 39. yaşını yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Fırat Çelik'in de katıldığı doğum günü kutlaması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Renkli anların paylaşıldığı kutlama, takipçilerin dikkatini çekerken, Seda Bakan'ın enerjisi ve neşesi kutlamaya damga vurdu.

Murat Boz ve Fırat Çelik’in Seda Bakan’la olan samimi fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük beğeni topladı. Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu kutlama, sıcak ve eğlenceli anlara sahne oldu. Hayranları ise Bakan’a sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağdırdı.

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