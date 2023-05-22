Seçkin Piriler sevgilisiyle geccelerde! El ele görüntülendiler

Seçkin Piriler uzun aradan sonra İstanbul geccelerindeortaya çıktı. Ünlü manken, Asmalımescit’teki bir mekanda erkek arkadaşıyla 5 saat geçirdi. Samimi şekilde dans edip eğlenen ikili, mekândan sabaha karşı el ele çıktı. Ancak patlayan flaşlar ikisini de panikletti.

HIZLICA UZAKLAŞTI

Piriler, flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı. Mekanda saatlerce sarılıp, dans edip, eğlenen çift, muhabirleri karşılarında görünce birbirlerinden ayrılıp ayrı ayrı yürümeye başladı.

''SİZ ARKADAŞINIZIN ELİNİ TUTUP, SARILMIYOR MUSUNUZ?''

Model, "Seçkin Hanım sevgilinizle saatlerce dans edip eğleniyordunuz" sözlerine, "Sevgilim değil arkadaşım. Siz arkadaşınızla gece eğlenmeye gitmiyor musunuz? Arkadaşınızın elini tutup, sarılmıyor musunuz?" dedi.

SEVGİLİSİNİ BIRAKIP KAÇTI

Sevgilisi Seçkin Piriler'i Asmalımescit'de tek başına bırakarak kaçtı. Piriler dakikalarca taksi bekledi hiçbir taksi durmayınca tek başına yürüyerek oradan ayrıldı.