Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!

Ünlü isim Seçkin Piriler, oğlu Volkan Tangöze ile birlikte Yalıkavak'ta keyifli bir gün geçirdi. Önceki gün sahilde görüntülenen anne-oğul ikilisi, güneşli havanın tadını çıkardı. Şezlongta oturarak sohbet eden Seçkin Piriler ve oğlu Volkan, samimi anlar yaşadı.

Seçkin Piriler, oğlunun havuza girmek isteğini kırmayarak ona eşlik etti. İkili, serin suların keyfini çıkarırken gülümsemeleriyle dikkat çekti. Anne ve oğul arasındaki sıcak ilişki, objektiflere yansıyan görüntülerde net bir şekilde görülüyordu.