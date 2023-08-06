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Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, önceki gün oğlu Volkan Tangöze’yle Yalıkavak’ta görüntülendi. Anne-oğul şezlongta sohbet edip zaman geçirdi.

Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Ünlü isim Seçkin Piriler, oğlu Volkan Tangöze ile birlikte Yalıkavak'ta keyifli bir gün geçirdi. Önceki gün sahilde görüntülenen anne-oğul ikilisi, güneşli havanın tadını çıkardı. Şezlongta oturarak sohbet eden Seçkin Piriler ve oğlu Volkan, samimi anlar yaşadı.

Seçkin Piriler, oğlunun havuza girmek isteğini kırmayarak ona eşlik etti. İkili, serin suların keyfini çıkarırken gülümsemeleriyle dikkat çekti. Anne ve oğul arasındaki sıcak ilişki, objektiflere yansıyan görüntülerde net bir şekilde görülüyordu.

 

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