Şebnem Ferah’tan Rekor Geri Dönüş: Biletler 25 Dakikada Bitti!

Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, yaklaşık altı yıllık sahne sessizliğini 3 Haziran 2026'da bozmaya hazırlanıyor. İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek olan geri dönüş konseri, biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte müzik dünyasında eşine az rastlanır bir rekora imza attı.

25 Dakikada "Kapalı Gişe"

Satışa sunulan biletler, hayranların yoğun ilgisiyle sadece 25 dakika içerisinde tamamen tükendi. 2500 TL ve 3600 TL bandında satışa çıkan biletleri alabilmek için yüz binlerce kişi online kuyruğa girdi. Sanatçının sahnelere dönecek olması, dijital platformlarda adeta bir "bilet savaşına" dönüştü.

Hayranlardan "Ek Seans" Talebi

Bilet alamayan binlerce hayran, sosyal medya üzerinden Şebnem Ferah’a seslenerek ek konser talebinde bulundu. Sanatçının bu yoğun ilgiye nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu. Şebnem Ferah, konser duyurusunu şu duygusal sözlerle yapmıştı:

“Ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım."

Özlem Bitiyor: Son Konser 2020’deydi

Son olarak 2020 yılında sahne alan ve 2018 yılında çıkardığı "Parmak İzi" albümüyle büyük beğeni toplayan Ferah, üç yılı aşkın süredir şarkı söylememenin kendisi için ne kadar zor olduğunu geçtiğimiz yaş gününde dile getirmişti. Stüdyo paylaşımlarıyla yeni albüm sinyalleri de veren sanatçının 3 Haziran gecesi sergileyeceği performans, şimdiden yılın en çok beklenen magazin ve müzik olayı olarak değerlendiriliyor.