Şebnem Ferah'ın Sahnelerden Çekilmesinin Asıl Sebebi Duyanları Şoke Etti!





Şebnem Ferah'ın müzik dünyasındaki sessizliği sona erdi ancak yıllardır cevabı aranan bir soru var: Kariyerinin zirvesindeki sanatçı neden sahnelerden bu kadar uzun süre uzak durdu?

Son konserini Mart 2020'de veren Ferah'ın ara verme kararı pandemi dönemiyle aynı zamana denk gelmişti. Konserler yeniden başladığında ünlü sanatçının sahneye dönmemesi sağlık sorunlarından müziği bıraktığına kadar pek çok iddianın ortaya atılmasına yol açtı. Ferah ise bu süreçte sessizliğini korudu.

Altı Yıllık Bekleyiş Bir Günde Bitti





Beklenen haber Mayıs 2026'da geldi. Şebnem Ferah 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta konser vereceğini duyurdu. Paylaşımında heyecanını kelimelere dökmekte zorlandığını söyleyen sanatçı hayranlarıyla buluşmak için gün saydığını yazdı. Biletlerse satışa çıkar çıkmaz tükendi. Yoğun talep üzerine İstanbul'da ikinci konser açıklandı ve bu gecenin biletleri de kısa sürede bitti.

Altı yıl sonra çıktığı ilk konserde "Okyanus" ile başladı. Seyircisine söylediği "Yokluğunuzda sizin evim olduğunuzu anladım." cümlesi gecenin en duygusal anına dönüştü. Cem Yılmaz'dan Beren Saat'e, Kenan Doğulu'dan Aleyna Tilki'ye kadar birçok ünlü isim de bu büyük dönüşü yerinde izledi.

Asıl Mesele Sahne Heyecanıymış





Şebnem Ferah uzun arasının nedenini Festival Park Yenikapı'daki konserinde ilk kez açıkça anlattı. Aradan yıllar geçince sahneye çıkmadan önce alışılmışın dışında bir heyecan yaşadığını belirten sanatçı uzak kaldığı dönemde bu duyguyu yönetmeyi öğrenmeye çalıştığını söyledi. Ardından bunu başaramadığını esprili bir dille kabul ederek bir daha dinleyicisinden bu kadar uzun süre ayrı kalmamayı diledi.

Ferah'ın sözünü ettiği duygu bir sağlık sorunu ya da müzikten vazgeçme kararı değildi. Sahneye ve seyirciyle kurduğu bağa verdiği önemin yarattığı yoğun heyecandı.

Dönüşün gördüğü ilgi de bu bağın tek taraflı olmadığını kanıtladı. İlk konser için biletler dakikalar içinde biterken kapılarda saatler öncesinden kuyruklar oluştu. 18 Temmuz'daki Yenikapı buluşmasındaysa yaklaşık 40 bin kişi Ferah'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Altı yıl boyunca özlenen ses yeniden sahnede. Üstelik Şebnem Ferah'ın son cümlesine bakılırsa bu kez arayı bu kadar açmaya hiç niyeti yok!