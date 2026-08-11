Müge Anlı İle Tatlı Sert’te Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu! İşte Yayın Saati

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi açıklandı. Program 31 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da ATV ekranlarında başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert’te Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu! İşte Yayın Saati
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 17:14

Gündüz kuşağının reyting rekorları kıran ve ekranların en çok takip edilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert yaz tatilinin ardından yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan başarılı gazeteci ve sunucu Müge Anlı'nın canlı yayınlara döneceği tarih ve programın yayın saati takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. ATV ekranlarının klasiği haline gelen programın yeni yayın takvimi netleşti.

Müge Anlı Ne Zaman Başlıyor? Yayın Saati Kaçta?

Müzmin kayıpların bulunduğu faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu 31 Ağustos Pazartesi günü başlıyor. Başarılı sunucu Müge Anlı yeni sezonun heyecanla beklenen ilk bölümüyle hafta içi her gün olduğu gibi saat 10.00'da ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

Çözüm Bekleyen Dosyalar Ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Sürecek

Yeni sezonda da ekran başındakileri kilitleyecek olan programda karanlıkta kalmış cinayet dosyaları gizemli kayıp vakaları ve yıllardır birbirine hasret kalan ailelerin yürek burkan kavuşma hikayeleri ele alınmaya devam edecek. Müge Anlı alanında uzman ekibi adli tıp uzmanları ve hukukçularla birlikte kördüğüm olmuş olayların peşini bırakmayacak.

Öte yandan program geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sadece adli vakalarla sınırlı kalmayıp aşevleri, tekerlekli sandalye bağışları ve okuma-yazma seferberlikleri gibi önemli sosyal sorumluluk projelerine ve toplumsal gündem maddelerine de imza atmayı sürdürecek.

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