Hazal Subaşı ve Turgut Tunçalp'ten Yeni Sezon Sürprizi! "Bir Hayat Hikayesi"nde Buluşuyorlar

Hazal Subaşı ve Turgut Tunçalp Star TV'nin yeni dizisi Bir Hayat Hikayesi'nde yeniden buluşuyor. Dizi yeni yayın döneminde ekrana gelecek.

Hazal Subaşı ve Turgut Tunçalp'ten Yeni Sezon Sürprizi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 17:30

Türk televizyon dünyasının sevilen oyuncuları Hazal Subaşı ve Turgut Tunçalp ekranlarda yeniden aynı projede buluşuyor. Yeni yayın döneminde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı Bir Hayat Hikayesi dizisi başarılı iki ismi bir kez daha aynı set ortamında bir araya getiriyor.

Sahipsizler Dizisinden Sonra İkinci Buluşma

Son olarak reytinglerde dikkat çeken Sahipsizler dizisinde birlikte rol alan Hazal Subaşı ve Turgut Tunçalp'in uyumlu ekran birlikteliği yeni sezonda da sürecek. Yönetmen koltuğunda Başak Soysal'ın oturacağı güçlü senaryosunu ise Seda Çalışır Karaoğlu ile Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı dizi yeni dönemin en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Rol Detayları Belli Oldu: Otizmli Oğlu İçin Mücadele Eden Bir Anne

Yeni sezonda izleyicileri duygusal bir hikayeyle ekran başına kilitlemeye hazırlanan projede Hazal Subaşı otizmli oğlu Savaş için hayatın tüm zorluklarına karşı devasa bir mücadele veren Hayat karakterine hayat verecek. Usta oyuncu Turgut Tunçalp ise hikayede kritik bir role sahip olan Başkomiser Yavuz karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Kadro kurma ve oyuncu görüşme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü dizinin çekimlerine yakın zamanda başlanması planlanıyor.

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