Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'li Anne Yarısı Hangi Gün Yayınlanacak?

NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nın yayın günü belli oluyor. Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'li dizinin Salı günleri ekrana gelmesi gündemde.

Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'li Anne Yarısı Hangi Gün Yayınlanacak?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 16:45

NOW ekranlarının yeni yayın dönemindeki iddialı projelerinden Anne Yarısı zengin kadrosu ve merak uyandıran konusuyla şimdiden konuşulmaya başladı. Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu'nu başrolde buluşturan NTC Medya imzalı yapımın hangi gün ekrana geleceği dizi kulislerinde sızdı.

İstanbul Çekimleri Bitiyor Ekip Kapadokya'ya Geçiyor

Şu günlerde İstanbul'da motor diyen ve setten gelen ilk kareleriyle merak uyandıran dizi ekibi 16 Ağustos itibarıyla çekimlerin devamı için masalsı atmosferiyle bilinen Kapadokya'nın yolunu tutacak.

Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu, senaryosunu ise Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'in kaleme aldığı projenin yayın günü için öne çıkan gün Salı oldu. Bir son dakika değişikliği olmazsa dizi Salı akşamları seyirciyle buluşacak.

Salı Ekranında Reyting Savaşları Kızışacak

Eğer yayın günü Salı olarak kesinleşirse Anne Yarısı kelimenin tam anlamıyla çetin bir rekabetin ortasına düşecek. Dizi ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde olduğu A.B.İ. ve TRT 1'in iddialı tarihi yapımı Mehmet: Fetihler Sultanı gibi dev rakiplerle reyting yarışına girecek.

Zengin Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor;

Sadece başrol isimleriyle değil geniş oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren Anne Yarısı'nın ekibinde epey tanıdık yüzler var.

Dizinin kadrosunda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor. Bakalım bu güçlü kadro Salı gününün sert rekabetinde nasıl bir grafik çizecek...

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