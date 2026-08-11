Karadayı Efsanesi Yeniden Canlanıyor! A.B.İ. Dizisinde Bergüzar Korel Sürprizi

ATV ekranlarının Salı akşamlarına damga vuran dizisi A.B.İ. yeni sezon öncesi dizi kulislerini hareketlendirecek bomba bir iddiayla gündeme geldi. Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı OGM Pictures imzalı yapımın ikinci sezon çekimleri ay sonuna doğru başlayacakken kadroya katılacak yeni kadın oyuncu için epey tanıdık bir isim öne çıktı.

Yeni sezonda projenin çehresi baştan aşağı değişiyor.

Afra Saraçoğlu Veda Etmişti Mutfak Sıfırlandı

Sezon finaline doğru dizide Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılması hikayenin bambaşka bir yere evrileceğinin ilk sinyaliydi. Yeni sezonda konsepti tamamen yenilenen dizinin hem senaristi hem de yönetmeni değişti.

Senaryosu Ertan Kurtulan'a emanet edilen A.B.İ.'nin yönetmen koltuğuna ise bu sezon Yağız Alp Akaydı oturacak.

Karadayı Efsanesi 11 Yıl Sonra Geri mi Dönüyor?

Sezon finalinin son sahnesinde sadece ayakları görünen o gizemli kadının kim olacağı izleyiciler arasında büyük merak konusuydu. Kulislerden sızan bilgilere göre o kilit rol için teklif götürülen isim Bergüzar Korel oldu. Teklifi düşünme aşamasında olan güzel oyuncunun kararını yakın zamanda yapım ekibine bildirmesi bekleniyor.

Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu 11 yıl önce final yapan ve tam 115 bölüm boyunca ekranı kasıp kavuran Karadayı dizisinde efsane bir partnerliğe imza atmıştı. İkilinin bunca yıl sonra yeniden aynı sette buluşma ihtimali dizi takipçilerini şimdiden heyecanlandırdı. Bakalım Bergüzar Korel bu iddialı teklife ne yanıt verecek...