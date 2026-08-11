Karadayı Efsanesi Yeniden Canlanıyor! A.B.İ. Dizisinde Bergüzar Korel Sürprizi

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisine Bergüzar Korel'e teklif götürüldü. Karadayı'nın efsane ikilisi 11 yıl sonra yeniden bir araya gelebilir.

Karadayı Efsanesi Yeniden Canlanıyor! A.B.İ. Dizisinde Bergüzar Korel Sürprizi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 16:25

ATV ekranlarının Salı akşamlarına damga vuran dizisi A.B.İ. yeni sezon öncesi dizi kulislerini hareketlendirecek bomba bir iddiayla gündeme geldi. Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı OGM Pictures imzalı yapımın ikinci sezon çekimleri ay sonuna doğru başlayacakken kadroya katılacak yeni kadın oyuncu için epey tanıdık bir isim öne çıktı.

Yeni sezonda projenin çehresi baştan aşağı değişiyor.

Afra Saraçoğlu Veda Etmişti Mutfak Sıfırlandı

Sezon finaline doğru dizide Çağla karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu'nun projeden ayrılması hikayenin bambaşka bir yere evrileceğinin ilk sinyaliydi. Yeni sezonda konsepti tamamen yenilenen dizinin hem senaristi hem de yönetmeni değişti.

Senaryosu Ertan Kurtulan'a emanet edilen A.B.İ.'nin yönetmen koltuğuna ise bu sezon Yağız Alp Akaydı oturacak.

Karadayı Efsanesi 11 Yıl Sonra Geri mi Dönüyor?

Sezon finalinin son sahnesinde sadece ayakları görünen o gizemli kadının kim olacağı izleyiciler arasında büyük merak konusuydu. Kulislerden sızan bilgilere göre o kilit rol için teklif götürülen isim Bergüzar Korel oldu. Teklifi düşünme aşamasında olan güzel oyuncunun kararını yakın zamanda yapım ekibine bildirmesi bekleniyor.

Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu 11 yıl önce final yapan ve tam 115 bölüm boyunca ekranı kasıp kavuran Karadayı dizisinde efsane bir partnerliğe imza atmıştı. İkilinin bunca yıl sonra yeniden aynı sette buluşma ihtimali dizi takipçilerini şimdiden heyecanlandırdı. Bakalım Bergüzar Korel bu iddialı teklife ne yanıt verecek...

Benzer Haberler
Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!