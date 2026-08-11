Metin Akdülger ve Cansu Akın Çiftinin Dillere Destan Aşkı Duyanları Büyülüyor

Metin Akdülger ile Cansu Akın'ın ilişkisi gösterişli bir ilanla başlamadı. Haklarında aşk haberleri çıkarken ikisi de sessiz kaldı. Beklenen işaret 2021 yazında Akın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı kalpli fotoğrafla geldi. Çift böylece söylentileri uzun bir açıklamaya gerek duymadan doğrulamış oldu.

Birkaç ay sonra Arnavutköy'de baş başa yemek yerken ilk kez birlikte görüntülendiler. Gazetecilerin ilişki sorularına kısa bir yanıt veren Akdülger, "Her şey yolunda." demekle yetindi. Bu tavır sonraki yıllarda da pek değişmedi. İkili aşklarını saklamadı fakat ilişkilerini sürekli kameraların önünde yaşamayı da seçmedi.

Romantizmi Birkaç Kelimeye Sığdırdılar

Çiftin nadir paylaşımları büyük ilgi gördü. Metin Akdülger'in Cansu Akın'ın bir fotoğrafını "Güneş'im, Ay'ım" sözleriyle paylaşması, ilişkilerinin en çok konuşulan anlarından oldu. Akdülger'in uzun uzun aşk cümleleri kurmaması, bu kısa notu daha da unutulmaz hâle getirdi.

Cansu Akın'ın 2024'te yaptığı doğum günü paylaşımıysa çok daha açıktı. Akın, sevgilisinin varlığını düşündüğünde hâlâ istemsizce gülümsediğini yazdı ve Akdülger'e duyduğu sevgiyi romantik karelerle anlattı. Çiftin günlük hayatından küçük anların yer aldığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Evlilik Sorularını Cevapsız Bıraktı

İlişki uzun süre devam ettikçe bu kez evlilik haberleri ortaya çıktı. Akdülger'e 2022 yılında nikâh soruları yöneltildi. Oyuncu konuya açıklık getirmek yerine gazetecilere teşekkür edip yoluna devam etti. Aynı dönemde çiftin evleneceği öne sürülse de bu iddia doğrulanmadı.

Ayrılık Söylentileri de Eksik Olmadı

Dört yılı aşan birliktelik 2025'te ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Bazı ortak fotoğrafların sosyal medya hesabından kaldırıldığı öne sürüldü. Çiftten bu konuda bir açıklama gelmedi. Metin Akdülger'in Ağustos 2025'te Cansu Akın'la yeni bir karesini paylaşması, o dönemki söylentileri boşa çıkardı.

Daha sonra ayrıldıklarına yönelik yeni iddialar ortaya atıldı. Ancak ikilinin bugünkü ilişki durumuna dair taraflardan yapılmış açık ve güncel bir açıklama bulunmuyor.

Metin Akdülger ile Cansu Akın'ı yıllarca merak uyandıran bir çifte dönüştüren şey belki de tam olarak buydu: Büyük laflar etmediler, ilişkilerini sürekli anlatmadılar. Arada paylaşılan tek bir fotoğraf ya da birkaç kelimelik not, aşklarını yeniden magazin gündeminin ortasına taşımaya yetti.