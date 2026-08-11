Kızılcık Şerbeti'nde Bir Devir Bitiyor: Nursema Karakteri Diziden Ayrılıyor!

Kızılcık Şerbeti'nde Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema karakteri diziden ayrılıyor. Beşinci sezonda kadroda üst üste vedalar yaşanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Bir Devir Bitiyor: Nursema Karakteri Diziden Ayrılıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 17:19

Show TV ekranlarının Cuma akşamlarına damga vuran Gold Film imzalı reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon öncesinde adeta bir yaprak dökümü yaşıyor. Set öncesi kulisleri sarsan gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

Dizide Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in vedasının hemen ardından yapımın en kilit ve simge karakterlerinden biri olan Nursema Ünal'a hayat veren Ceren Karakoç'un da projeden ayrılacağı sızdı.

Ceren Karakoç Yeni Sezonda Kadroda Yok!

İlk sezondan bu yana sergilediği o unutulmaz performansla izleyicinin gönlünde taht kuran Ceren Karakoç'un yeni sezonda ekipte yer almayacağı haberi kulislerde adeta bomba etkisi yarattı. Nursema'nın hikayesinin nasıl noktalanacağı ve bu ayrılığın Ünal ailesindeki dengeleri nasıl altüst edeceği ise büyük merak konusu.

Yaprak Dökümü Büyüyor: Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal da Gitti

Dizideki bu radikal veda rüzgarı sadece Nursema ve Nilay ile de sınırlı kalmadı üstelik. Nilay'ın hikayesinin bitmesiyle birlikte karakterin annesini oynayan usta isim Neslihan Yeldan ve Fethi rolüyle izlediğimiz Barlas Kartal da fenomen diziye veda eden diğer isimler oldu.

Yeni Sezon Açılışı İçin Geri Sayım

Peş peşe gelen bu yaprak dökümüyle hikayesini ve kadrosunu baştan aşağı tazelemeye hazırlanan Kızılcık Şerbeti ekibi ay sonunda yeni sezon çekimleri için motor diyecek.

Birçok dengenin sil baştan kurulacağı dizinin, yeni sezonun ilk bölümüyle Eylül ortasında Cuma akşamı ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor. Bakalım Nursema ve Nilay'sız bir Kızılcık Şerbeti izleyiciden nasıl bir karşılık bulacak...

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