Şebnem Bozoklu’nun Doğum Gününde Hediye Krizi

Şebnem Bozoklu 46 Yaşına Girdi

Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, 46. yaşını dostlarıyla kutladı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan oyuncu, doğum günü için teknede özel bir davet düzenledi.

Ünlü İsimler Kutlamada Buluştu

Partiye birbirinden ünlü isimler katıldı. Enis Arıkan, Hazal Kaya, Sıla Türkoğlu – Ata Ayyıldız çifti ve Erkan Kolçak Köstendil gecede yer aldı. Samimi anların yaşandığı parti, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Enis Arıkan’dan Esprili Paylaşım

Kutlamadan kareleri Instagram hesabından paylaşan Enis Arıkan, duygusal bir not düşerken esprisini de eksik etmedi. Arıkan, “İyi ki doğdun güzelim benim. Bu arada Sıla Türkoğlu ile Şebnem’e aynı hediyeyi almışız. Bunun travmasını atlatmam zaman alacak” sözleriyle takipçilerini güldürdü.

Doğum Günü Pastası İlgi Odağı Oldu

Geceye damga vuran anlardan biri de doğum günü pastası oldu. Çilekler ve özel fotoğraflarla süslenen pastayı üfleyen Şebnem Bozoklu, arkadaşlarının alkışlarıyla yeni yaşına girdi. Enis Arıkan ise bu anları “Çok seviyorum, öyle böyle değil” notuyla paylaştı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kutlama sonrası paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Hem ünlü isimlerin samimi halleri hem de yaşanan hediye krizi, takipçiler arasında esprili yorumlara neden oldu.