Şebnem Bozoklu’nun Doğum Gününde Hediye Krizi

Şebnem Bozoklu, 46. yaşını teknede kutladı. Ünlü isimlerin katıldığı partide Enis Arıkan ve Sıla Türkoğlu’nun aynı hediyeyi alması olay oldu.

Şebnem Bozoklu’nun Doğum Gününde Hediye Krizi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2025 16:55

Şebnem Bozoklu 46 Yaşına Girdi

Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, 46. yaşını dostlarıyla kutladı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan oyuncu, doğum günü için teknede özel bir davet düzenledi.

Ünlü İsimler Kutlamada Buluştu

Partiye birbirinden ünlü isimler katıldı. Enis Arıkan, Hazal Kaya, Sıla Türkoğlu – Ata Ayyıldız çifti ve Erkan Kolçak Köstendil gecede yer aldı. Samimi anların yaşandığı parti, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Enis Arıkan’dan Esprili Paylaşım

Kutlamadan kareleri Instagram hesabından paylaşan Enis Arıkan, duygusal bir not düşerken esprisini de eksik etmedi. Arıkan, “İyi ki doğdun güzelim benim. Bu arada Sıla Türkoğlu ile Şebnem’e aynı hediyeyi almışız. Bunun travmasını atlatmam zaman alacak” sözleriyle takipçilerini güldürdü.

Doğum Günü Pastası İlgi Odağı Oldu

Geceye damga vuran anlardan biri de doğum günü pastası oldu. Çilekler ve özel fotoğraflarla süslenen pastayı üfleyen Şebnem Bozoklu, arkadaşlarının alkışlarıyla yeni yaşına girdi. Enis Arıkan ise bu anları “Çok seviyorum, öyle böyle değil” notuyla paylaştı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kutlama sonrası paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Hem ünlü isimlerin samimi halleri hem de yaşanan hediye krizi, takipçiler arasında esprili yorumlara neden oldu.

Benzer Haberler
Özcan Deniz’in Yeni İmajı Takipçilerini Şaşırttı Özcan Deniz’in Yeni İmajı Takipçilerini Şaşırttı
Melisa Aslı Pamuk: Oğlumla Sadece Flemenkçe ve İngilizce Konuşuyorum Melisa Aslı Pamuk: Oğlumla Sadece Flemenkçe ve İngilizce Konuşuyorum
Kaan Taşaner’den Aşk Dolu Tatil Paylaşımı Kaan Taşaner’den Aşk Dolu Tatil Paylaşımı
Bestemsu Özdemir evleniyor! Gelin alma görüntüleri sosyal medyayı salladı Bestemsu Özdemir evleniyor! Gelin alma görüntüleri sosyal medyayı salladı
Demet Özdemir’den “Eşref Rüya” Müjdesi: “Çok Büyük Ters Köşeler Var!” Demet Özdemir’den “Eşref Rüya” Müjdesi: “Çok Büyük Ters Köşeler Var!”
Derin Talu’dan sevgilisinin 10 yıllık ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklama Derin Talu’dan sevgilisinin 10 yıllık ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”
  • 23-08-2025 14:14

Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada
  • 23-08-2025 17:31

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada

Ece Sükan’dan Gün Batımında Bikinili Pozlar
  • 25-08-2025 11:42

Ece Sükan’dan Gün Batımında Bikinili Pozlar

Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
  • 19-08-2025 13:30

Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı

Teoman: “Kızımı Sormayın, Annesi Kızıyor”
  • 23-08-2025 13:44

Teoman: “Kızımı Sormayın, Annesi Kızıyor”