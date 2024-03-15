Şebnem Bozoklu ve Cengiz Bozkurt 'Mucize Aynalar' için buluştu

CENABETTİN AİLESİNİN BAŞINA GELENLER

Mizahımızın ölümsüz ismi Aziz Nesin’in benzersiz kaleminden beyaz perdeye uyarlanan ‘Mucize Aynalar’da Cengiz Bozkurt ve Şebnem Bozkurt evli bir çifti canlandırıyor. ‘Cenabettin’ çiftinin ‘Mucize Aynalar’ ile sınavı seyircileri çok güldürecek. Komedinin sevilen iki ismi hem duygusal hem eğlenceli sahneleriyle Aziz Nesin’in mizahını sinemada keyifli dakikalar yaşatacak.

Filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu’nun yanı sıra Boran Kuzum, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Film, Tolga Örnek’in altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı senaryosuyla da fark yaratıyor. Mucize Aynalar, gündelik gerçeklikle komediyi harmanlayan hikayesi ve sıra dışı tarzıyla, sinemada yeni bir seyir deneyimi vaat ediyor.

Yapımcılığını Orchestra Content’ten Mine Şengöz’ün üstlendiği filmi yazıp yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri ile beraber ortak yapımcılar arasında. “Kaybedenler Kulübü”, “Devrim Arabaları” gibi filmlerin yönetmeni Tolga Örnek’in filmi, 5 Nisan’da vizyonda.



