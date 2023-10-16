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Savaşın Gölgesinde Borsa: Endişeli Günler Başladı mı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kaybetti. Küresel ve yerel gelişmeler, borsa takipçileri için endişeli günleri işaret ediyor olabilir mi? Savaş borsayı nasıl etkiledi? Borsa takipçileri için kötü günler kapıda mı?

Savaşın Gölgesinde Borsa: Endişeli Günler Başladı mı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-10-2023 22:44

Borsa İstanbul'da yaşanan son hareketlilik, yatırımcıları tedirgin ediyor. BIST 100 endeksi, yüzde 1,77 oranında değer kaybı yaşayarak günü 8.113,30 puandan kapattı. Bu kayıp, endeksin önceki kapanışa göre 145,97 puanlık bir düşüşe işaret ediyor. İşlem hacminin 106 milyar lira olduğunu göz önüne aldığımızda, bu düşüşün piyasa üzerindeki etkisi daha da belirginleşiyor.

Bankacılık ve Holding Endeksinde Değer Kaybı

Bankacılık endeksi yüzde 3,41, holding endeksi ise yüzde 1,54 değer kaybetti. Farklı sektör endeksleri arasında en fazla kazanan yüzde 1,84 ile turizm olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 3,57 ile sigorta oldu.

Küresel Pay Piyasalarında Dalgalanma

Küresel pay piyasaları ise belirsizliklerle boğuşuyor. ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, İsrail-Filistin çatışmasının geniş bir alana yayılma ihtimali risk algısını daha da artırdı.

Savaş ve Çatışmaların Gölgesinde Borsa

İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve uluslararası havalimanlarının hizmet dışı kalışı, bölgesel çatışma riskinin daha da artabileceğine dair endişelere neden oldu.

ABD'de büyük bankaların bu yılın üçüncü çeyrek sonuçlarına baktığımızda, JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun net karlarında ciddi artışlar göze çarpıyor.

Önümüzdeki Döneme Dair Beklentiler

Haftanın geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında önemli ekonomik veriler ve açıklamalar bekleniyor. Analistler, BIST 100 endeksinin teknik açıdan 8.080 puan destek, 8.400 ve 8.550 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olacağını belirtiyor

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