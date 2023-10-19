Satılık araç ilan sayısı 1 milyona dayandı! Kimse araba almıyor

Otomobil piyasasında son dönemde alınan önlemler ve kredi faizlerindeki yükseliş, sektördeki fiyat dengesini tamamen değiştirdi. Bu değişim, fırsatçılar için yeni fırsatlar yaratırken ikinci el araçların satışında rekor seviyelere ulaşılmasına neden oldu.

Pandemi sonrası otomobil sektörü, tedarik sıkıntısı ve emtia fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle fırsatçıların radarına girmişti. Ancak son dönemde hükümetin kararlılıkla aldığı önlemler, sektördeki dengeleri değiştiriyor. Bu önlemlerin başında sıfır araç satışlarını teşvik eden kampanyalar geliyor.

Otomobil satışlarının son 2 yılda karşılaştığı sorunlar arasında fahiş fiyatlar, araç bulunamaması, sıfır araçların stoklanması, aksesuar zorunluluğu ve ikinci el araç fiyatlarının sıfır araçlardan daha yüksek olması yer alıyordu. Ancak hükümetin aldığı önlemler bu sorunları aşmaya yönelik adımlar içeriyor.

Sıfır araç kampanyaları, tüketicilere cazip fırsatlar sunarken, sıfır araçların daha erişilebilir hale gelmesini sağlıyor. Bu da ikinci el araç pazarında dengeleri değiştiriyor. Artan sıfır araç talebi, ikinci el araçların fiyatlarını yükseltti.

Satılık İkinci El Araç Sayısı Rekor Kırdı

Otomobil piyasasındaki bu değişim, satılık ikinci el araç sayısında da önemli bir artışa yol açtı. Artan talep nedeniyle ikinci el araçların fiyatları yükselirken, bu alanda yeni bir rekora ulaşıldı.

Otomobil sektöründe yaşanan bu dönüşüm, tüketicilere daha fazla seçenek sunarken, aynı zamanda sektördeki dengeleri değiştiriyor. Hükümetin aldığı kararlı önlemler ve sıfır araç kampanyaları, otomobil piyasasında yeni bir perspektif sunuyor.

Otomobil piyasası son aylarda büyük bir değişim yaşadı. Fiyatlar uçmaya başladığında, fırsatçılar harekete geçti ve fiyat balonunu patlattı. Ancak son dönemde alınan önlemler sayesinde stokçuların piyasadan çekilmesi ve sıfır otomobillerin artması, piyasayı daha dengeli bir hale getirdi.

Fiyatlar uçtuğunda otomobil sahibi olmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Ancak şimdi herkesin al-satçı olduğu bir piyasada bulunuyoruz. İkinci el otomobiller artık daha erişilebilir hale geldi ve bu durum, hem alıcıları hem de satıcıları sevindiriyor.

Otomobil artık yatırımcılar için çekici bir seçenek olmaktan çıktı. Bunun sonucunda ikinci el otomobil ilanları patlama yaşadı. Sarı sayfalarda yer alan ilan sayısı hızla artıyor ve rekorlar kırıyor.

Eylül 2023'te sadece bir ilan sitesinde toplam satılık ikinci el araç sayısı 929,148 adetle rekor kırmıştı. Ancak şimdi bu rakam 959,625 adetle yeni bir rekora imza attı. Satılık ikinci el otomobil ilanları ise 507,335 adetten 527,498'e yükseldi.

İkinci el otomobil piyasası, fiyat balonunun patlamasıyla birlikte büyük bir değişim yaşıyor. Artık herkes al-sat işine girdiği bir dönemde, ikinci el otomobil ilanları rekor seviyelere ulaşıyor. Bu değişim, otomobil almak isteyenler için olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye otomotiv sektöründe fiyatlar düştüğü halde satışlarda istenilen canlanmanın yaşanmadığı bir dönemi yaşıyor. Araç fiyatlarının düşüşüne rağmen, satışların hala istenilen seviyeye ulaşamaması, sektörün geleceği konusunda soru işaretleri uyandırıyor.

Fiyatlardaki gerileme, satılık araçların sayısındaki hızlı artışa rağmen, alıcıların pazarda istedikleri gibi hareket edemediğini gösteriyor. Özellikle son dönemde alıcıların dikkatini çekmek için yapılan kampanyalara rağmen, sektördeki durgunluk sürüyor.

Otomobil Piyasasındaki Fiyat Düşüşleri Sürüyor

Otomotiv sektöründe yaşanan bu durumun temel nedenlerinden biri, kredi maliyetlerindeki artış ve sıfır araç kampanyalarının sona ermesidir. Kredi maliyetlerindeki yükseliş, tüketicilerin yeni araç alımına olan ilgisini azaltmıştır. Ayrıca, ikinci el otomobil piyasasında yüzde 15-20'ye varan fiyat düşüşleri yaşanmasına rağmen, bu durum satışları istenilen seviyeye çekmekte yetersiz kalmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen 26'ncı Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'nde otomotiv sektöründeki durumu değerlendirdi. Erdoğan, "Otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında yaşanacağına inanıyoruz. Piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız" şeklinde konuştu.