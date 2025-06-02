Sarp Akkaya “Bereketli Topraklar” Dizisinde

Sarp Akkaya “Bereketli Topraklar” dizisinde Ferit karakteriyle ekranlara dönüyor. Adana’da çekilecek dizi, güçlü hikayesiyle dikkat çekiyor!

Sarp Akkaya “Bereketli Topraklar” Dizisinde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-06-2025 17:32

Sarp Akkaya, bu yaz Adana’da çekimleri başlayacak olan “Bereketli Topraklar” dizisiyle ekranlara dönüyor. Show TV'de yayınlanması planlanan dizi, Yağız Alp Akaydın yönetmenliğinde ve Süreç Film imzasıyla seyirciyle buluşacak.

Berekoğulları ve Karahanlı Aileleri Merkezde

Safa Önal’ın Derviş Bey ve Bodrum Hakimi eserlerinden uyarlanan dizide, Berekoğulları ve Karahanlı ailelerinin keskin çatışmalarla örülü dramatik öyküsü işlenecek. Hikaye Adana’nın bereketli topraklarında geçerken, geçmişten bugüne uzanan aile sırları da bir bir ortaya dökülecek.

Sarp Akkaya’dan Ferit Performansı

Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizide Berekoğulları ailesinin ortanca oğlu Ferit karakterine hayat verecek. Ailenin en küçük oğlu Salih’i, son dönemin dikkat çeken isimlerinden Bilal Yiğit Koçak canlandıracak. Üç erkek kardeşten biri olan Ömer içinse oyuncu arayışları sürüyor.

Yeni Sezonun En İddialı Aile Draması

Yaz sezonunun en iddialı aile dramalarından biri olmaya aday olan Bereketli Topraklar, güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor. Aile içi mücadele, aşk ve adalet kavramlarını derinlemesine işleyecek olan dizinin yayın tarihi ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.

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