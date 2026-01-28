Şarkıları Spotify'dan Kaldırılan Blok3 Ayar Verdi: "Benimle Uğraşanın Sevinci Kursağında Kalır!"

Popüler rap dünyasının iddialı ismi Blok3 (Hakan Aydın), geçtiğimiz saatlerde dijital dünyada büyük bir şok yaşadı. Ünlü rapçinin son dönemde listeleri kasıp kavuran "Obsesif" albümü ve birçok hit parçası, Spotify platformundan bir anda silindi. Olayın ardından sosyal medya hesabından adeta ateş püsküren Blok3, bu durumun arkasında "kirli oyunlar" olduğunu iddia etti.

"Sahte Claim" Operasyonu!

Blok3, şarkılarının kaldırılma nedeninin teknik bir hata değil, bilinçli bir saldırı olduğunu savundu. Rapçinin açıklamalarına göre olay şu şekilde gelişti:

Siber Saldırı Şüphesi: Ünlü ismin kişisel mail hesabının ele geçirildiği ve bu yolla şarkılara "sahte claim" (asılsız telif bildirimi) atıldığı öne sürüldü.

Geniş Kapsamlı Silinme: Sadece son albümü "Obsesif" değil, toplamda onlarca parçası platformdan tek tek kaldırıldı.

"Herkes Bedelini Ödeyecek"

Blok3, Instagram üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, olayın arkasındakilere gözdağı verdi. Oldukça öfkeli olduğu gözlenen rapçi, şu ifadeleri kullandı:

"Benimle uğraşacaksınız ha? Bu işin arkasında kim var, kim yok bulacağım. İstediğiniz kadar uğraşın, hiçbir şey değişmeyecek. Mahkeme sürecinde herkes bedelini ödeyecek!"

Müjdeli Haber Çabuk Geldi: Şarkılar Geri Döndü!

Neyse ki Blok3 hayranlarının üzüntüsü uzun sürmedi. Platformla kurulan temaslar ve yapılan incelemeler sonucunda bildirimin asılsız olduğu kanıtlandı. Şarkıcı, kısa süre sonra yaptığı yeni bir paylaşımla müjdeyi verdi: