Büşra Develi Mısır'daki El Gouna Film Festivali'ne Damga Vurdu: Zarafetiyle Kırmızı Halıda Büyüledi!

Türk dizilerinin başarısı dünyayı etkilenmiş durumda. Pek çok ülkeden izlenen dizilere yoğun bir ilgi var. Hal böyle olunca da bu dizilerde rol alan oyuncularımız da yurt dışında tanınır olmaya başladı. Demet Özdemir, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Tuba Büyüküstün, Beren Saat gibi pek çok isim yurtdışında prestijli davetlerde boy göstermeye başladı. Son olarak Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Çiğdem karakteriyle büyük beğeni toplayan Büşra Develi. bu yıl Mısır'da dokuzuncusu düzenlenen El Gouna Film Festivali'nin kapanış töreninde boy gösterdi.



Şık Tarzı Beğeni Topladı



Yıldız isim bu gece için derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken siyah, uzun ve dar kesim bir elbise tercih etti.Vücudunu saran tasarımıyla silüetini ön plana çıkaran elbise, sırt ve omuz hattındaki açıklıklarıyla da iddialı bir görünüm sundu. Minimal aksesuarlarla tamamladığı kombiniyle oyuncu, kırmızı halıda zarif ve cesur bir duruş sergiledi.

Sosyal Medya Onu Konuştu



Büşra Develi'nin festival tarzı büyük beğeni topladı. Fotoğrafların sosyal medyaya düşmesiyle birlikte oyuncunun güzelliğine övgü dolu mesajlar yağdı. Develi için sosyal medyada "harika görünüyor", "başka bir güzellik", "aura kadın" gibi yorumlar yapıldı. Develi yabancı basının da ilgi odağı oldu.