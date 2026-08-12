Şarkıcı Mehtap Yılmaz'ın Zor Günlerinde O Ünlü İsim Yanındaymış

Şarkıcı Mehtap Yılmaz zor günlerinde kendisine yardım eden ismi açıkladı: Rapçi Eypio hastane masraflarımı ödeyip beni çıkarttı.

Şarkıcı Mehtap Yılmaz'ın Zor Günlerinde O Ünlü İsim Yanındaymış
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 17:57

Popüler müzik dünyasının sevilen seslerinden Mehtap Yılmaz pandemi döneminde geçirdiği ağır hastalık süreci ve yaşadığı derin maddi imkansızlıklara dair duygu dolu açıklamalarda bulundu. Sağlık sorunlarıyla boğuştuğu o karanlık günlerde çaresiz kaldığını belirten ünlü şarkıcı zor anlarında imdadına yetişen dostunun ünlü rapçi Eypio olduğunu ilk kez açıkladı. Yılmaz'ın vefa dolu bu itirafları magazin gündeminde büyük takdir topladı.

Parasızdım Hastane Masraflarını Nasıl Ödeyeceğimi Düşünüyordum

Pandeminin getirdiği zorlu şartlarda hem sağlık hem de finansal krizle mücadele ettiğini samimiyetle dile getiren Mehtap Yılmaz "Acayip tersoyum para da yo, hiçbir şey yok. O ara hastane masraflarını nasıl yapacağız nasıl edeceğiz diye düşünüyordum" sözleriyle yaşadığı çaresizliği aktardı. Gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan ünlü isim açıklamalarının geleceğe bir anı olarak kalmasını istediğini vurgulayarak "Bu video burada hatıra kalsın. Belki ölürüm belki kalırım" diyerek yaşadığı sürecin vahametini gözler önüne serdi.

Hastaneden Çıkarttı Masrafları Ödeyip Arabaya Kadar Gönderdi

Karanlık günlerinde yanına gelen ismin ünlü rapçi Eypio olduğunu açıklayan Yılmaz usta müzisyenin yaptığı büyük fedakarlığı gözyaşlarıyla anlattı. Eypio'nun kendisini hastanede yalnız bırakmadığını belirten şarkıcı duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Sevgili Eypio geldi beni hastaneden çıkarttı. Parasını ödedi hastanenin hatta arabaya kadar gönderdi. 'Canım kardeşim başka bir ihtiyacın varsa hepsi emrinde' dedi. Helal olsun canım kardeşim benim Rabbim her zaman işini gücünü rast getirsin."

Müzik piyasasında nadir görülen bu vefalı dostluk örneği sosyal medyada ve magazin dünyasında binlerce kullanıcı tarafından takdirle karşılandı.

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