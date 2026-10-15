Şarkıcı Hatice Nasıl Dolandırıldığını Anlattı: "Param Gitti Emniyete Gidiyorum!"

Sosyal medya paylaşımları, sivri dili ve kendine has tarzıyla sık sık magazin gündemine gelen ünlü şarkıcı Hatice bu kez siber dolandırıcıların kurbanı oldu. İnternet üzerinden evine dresuar satın almak isterken sahte bir bağlantıya tıklayan ünlü şarkıcı hayatının şokunu yaşadı. Banka hesabından yüksek miktarda para çekildiğini fark eden Hatice soluğu emniyette aldı. Yaşadığı büyük mağduriyeti ve üzüntüyü gözyaşlarıyla dile getiren ünlü şarkıcının açıklamaları dijital alışveriş güvenliği konusunu bir kez daha magazin ve Türkiye gündeminin ilk sırasına taşıdı.

"Linki Tıkladım Bütün Param Gitti!"

Aksesuar satın almak amacıyla bir firmanın sosyal medya veya web sitesi üzerindeki bağlantısına tıkladığını belirten şarkıcı Hatice tıklama işleminin ardından hesabından 270 bin lira çekildiğini açıkladı. 5 bin liralık bir mobilya almak isterken büyük bir maddi kayba uğrayan ünlü isim yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Çok büyük dolandırıldım. Bir firmadan dresuar alacaktım. Beş bin liralık dresuar bana 270 bin küsur liraya mal oldu. O linke tıkladıktan sonra param gitti. Kaybettiğim paraya mı yanayım aptal yerine konulduğuma mı yanayım? Şimdi emniyete gidiyorum."

Soluğu Emniyette Aldı: Siber Suçlarla Mücadele Devrede

Uğradığı şokun ardından vakit kaybetmeden Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulunan şarkıcı Hatice siber dolandırıcıların tespiti ve parasının iadesi için yasal süreç başlattı. Emniyet güçleri ve siber suçlarla mücadele ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken Hatice'nin bu üzücü tecrübesi sosyal medyada da binlerce kullanıcı tarafından konuşuldu.

Uzmanlar ünlü şarkıcının başına gelen bu talihsiz olayın ardından internetten alışveriş yaparken şüpheli linklere tıklanmaması ve güvenli ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı.