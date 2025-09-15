Şarkıcı Çelik İfşa Etti! Takipçisi 800 Bin TL İsteyince...

Şarkıcı Çelik, takipçisinin kendisinden 800 bin TL istemesini ifşa etti. “İnsan babasından isteyemez” diyerek isyan eden Çelik gündem oldu.

Şarkıcı Çelik İfşa Etti! Takipçisi 800 Bin TL İsteyince...
Yayın Tarihi : 15-09-2025 18:18

90’lı yılların unutulmaz isimlerinden Çelik Erişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündeme damga vurdu. “Böyle talepler rahatsız edici” diyerek isyan eden ünlü şarkıcı, bir takipçisinin kendisinden 800 bin TL istediğini ifşa etti.

Hit şarkıların sahibi

Hercai’, ‘Ateşteyim’, ‘Meyhaneci’ ve ‘Kızımız Olacaktı’ gibi hafızalara kazınan parçalara imza atan 59 yaşındaki Çelik, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor.

“İnsan babasından isteyemez”

Çelik, kendisine gelen mesajı ifşa ederek şu sözlerle tepki gösterdi:

O kadar fazla böyle mesaj alıyorum ki... Mantık sınırlarını aşan şeyler. Birçok sanatçı arkadaşım gibi canı gönülden destek olduğum çok fazla şey var. Duyurmayı da asla doğru bulmuyorum. Ancak böyle ısrarcı talepler oldukça rahatsız edici. İnsan babasından 800 bin TL isteyemez.

Sosyal medyada gündem oldu

Çelik’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, şarkıcıya destek mesajı göndererek bu tarz taleplerin sanatçılar üzerinde büyük baskı yarattığını dile getirdi.

